今年國內首例本土登革熱現蹤高雄 市府大清消、9里列警戒

高雄今年首例本土登革熱病例在前鎮區現蹤，六十六歲男子在住家從事汽車修理工作，昨天高燒到卅八點七度，伴隨頭痛與肌肉痠痛到診所就醫，經ＮＳ１快篩與ＰＣＲ檢驗，確診感染第一型登革熱，是全國今年首例本土病例。衛生局表示，個案已住院治療，兩名密切接觸者暫無症狀，快篩皆為陰性。

疫情來得快又急，高雄市政府隨即啟動防疫應變機制，全面展開疫調、噴藥與環境清消，圍堵社區傳播風險。防疫團隊進駐前鎮區對個案住家與活動地周邊進行疫調擴大採檢、孳清噴藥、環境整頓三合一防治作業，鎖定周邊四百公尺高風險場域與列管點加強巡檢並清除孳生源。亦公告個案活動足跡，前鎮區忠孝、復國、興中、興東、竹西、竹中里及苓雅區林興、林華、光華里列為警戒範圍。

衛生局表示，近期高溫多雨，病媒蚊密度偏高，據最新監測，高雄近期陽性容器率達百分之十點九，誘殺桶陽性率也有百分之七，顯示病媒蚊相當活躍，「社區風險不容輕忽」。

除首例本土病例外，高雄昨也新增兩例境外移入登革熱個案，兩名分別住前鎮區與三民區的科技大學學生，日前赴馬來西亞自助旅行，返國後出現畏寒、發燒等症狀，確診感染第三型登革熱，高雄今年累計六例境外移入登革熱確診個案。衛生局提醒，登革熱防治關鍵在於清除積水容器，民眾務必落實巡、倒、清、刷，避免病媒蚊孳生，若出現登革熱疑似症狀應盡速就醫，主動告知近期活動史與旅遊史，協助醫師診斷與通報。