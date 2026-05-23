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花蓮秀林鄉今夜地牛翻身 規模3.1極淺層地震無災情

聯合新聞網／ 台北訊
花蓮縣秀林鄉發生規模3.1有感地震。圖／擷自中央氣象署
花蓮縣秀林鄉發生規模3.1有感地震。圖／擷自中央氣象署

中央氣象署於2026年5月23日晚上9時07分27秒監測到花蓮縣秀林鄉發生一場規模3.1的地震。此次地震震源深度約18.3公里，屬於極淺層地震，震央位置距離花蓮縣政府西南西方約16.7公里。該事件引起部分花蓮與南投地區民眾有感搖晃，但目前並無災害通報。

最大震度2級地區:花蓮縣、南投縣

此次地震最大震度達2級，主要感受區域包含花蓮縣銅門及南投縣奧萬大。2級為輕震，大多數人能感受到晃動，室內懸掛物及電燈輕輕搖晃，靜止中的汽車也會有輕微搖動。該震度屬於較輕微搖晃，通常不會造成物品倒塌或破損，也不需特別防災措施。

由於此次地震規模及震度皆屬較低，短期內無需進行緊急疏散或災害應變。不過，民眾仍應保持警覺，日常生活中建議遵循基本的防震守則。室內地震時應採「趴下、掩護、穩住」動作，遠離窗戶及懸掛物，以降低意外傷害風險。

地震發生後，請大家檢視住家周遭是否有破損，特別是瓦斯管線是否安全，若發現異常應立即關閉並通報相關單位。同時，民眾可收聽政府正式資訊，切勿輕信謠言或散布未經證實的消息，以維護社會安定。

台灣位於環太平洋地震帶，地震時有可能隨時發生。建議民眾持續關注氣象單位發布的最新地震資訊，做好防震準備，維護自身及家人安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 南投 南投縣 地震

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