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全台烤蕃薯！這日最熱「高溫飆到38度」 周五鋒面來襲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
下周四前天氣穩定，各地高溫炎熱，下周二最熱，大台北高溫恐飆到38度。聯合報系資料照
下周四前天氣穩定，各地高溫炎熱，下周二最熱，大台北高溫恐飆到38度。聯合報系資料照

下周四前天氣穩定，各地高溫炎熱，中央氣象署預報員林定宜表示，下周二最熱，大台北高溫恐飆到38度，預估下周四將有鋒面生成、下周五來襲，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，屆時高溫略降。

林定宜說，明天至下周四（24至28日）太平洋高壓偏強，各地為晴到多雲、高溫炎熱的穩定天氣，加上環境風場為西南風，降雨區域較少，午後僅東北部、東部山區有零星短暫陣雨。

下周四（28日）有一波鋒面醞釀生成，從長江流域南移，屆時降雨區域將增加，但各地仍維持多雲到晴的天氣，午後大台北、東北部有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

下周五（29日）預估鋒面抵達台灣，受到鋒面影響，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲的天氣，午後有零星短暫雷陣雨。

溫度部分，林定宜指出，明天各地感受炎熱，白天高溫達31至36度，大台北、花東縱谷、中南部內陸局部地區高溫甚至可達37度，台東也有焚風發生機率，類似的天氣型態將持續到下周三，其中，下周二最熱，大台北高溫甚至可飆至38度，下周五受鋒面影響，降雨機率增加，高溫也略降到28至33度；低溫部分，未來1周變化不大維持在24至26度。

另外，林定宜也提及，下周六（30日）太平洋有熱帶擾動，預計5月底、6月初可能會發展為熱帶系統，但路徑、強度仍有不確定性，各國預測模式分歧，尚不確定是否將發展為颱風，將持續觀察。

高溫 鋒面 氣象署

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