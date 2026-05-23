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福隆沙雕季29日開幕 侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對登場

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供
福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供

2026福隆國際沙雕藝術季的主題是「環球夏日沙雕派對」，邀請國內外沙雕藝術家聯手創作侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓、馴龍高手等跨世代沙雕作品。沙雕藝術季將在5月29開幕。近期已有部分沙雕作品陸續現身，其中寶貝老闆俏皮又霸氣，馴龍高手充滿冒險感的場景，都讓不少路過遊客搶先停下拍照。

麗寶集團福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆國際沙雕藝術季今年邁入第19年，去年主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，今年主題為「環球夏日沙雕派對」，持續以國際級規格打造台灣最具代表性的夏季觀光盛事。

這次除了經典電影角色外，現場還有許多大型主題沙雕，從白天一路拍到夕陽，每個角度都超有夏日感。

沙雕季29日開幕，除了展期頭3天12歲以下兒童特定條件免費入園，6月1日至6月30日每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費，同行者享190元優惠票價。每周四推出「比基尼主題日」，穿著比基尼現場購票入園，本人免費入場，同行者每人190元優惠票價，

福隆沙雕季邀請超過15名國內外沙雕藝術家，聯手創作40座以上大型主題沙雕，包括侏羅紀世界、回到未來、大白鯊、E.T.、史瑞克、功夫熊貓、馬達加斯加、馴龍高手、寶貝老闆與壞蛋聯盟等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。

沙雕師陳漢中負責創回到未來與E.T.作品，他說，以前很喜歡看這兩部電影，現在可以製作這個IP沙雕，非常的興奮。沙雕師吳芳靜說，沙雕是大自然的藝術，沙雕師創作時要對抗日曬，作品則要面對下雨的考驗，能夠製作完成展出非常不容易。

福容飯店福隆表示，今年的最吸睛的沙雕是史瑞克電影的經典場景，高聳壯觀的「遠的要命王國」城堡，搭配史瑞克、費歐娜公主，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍。

沙雕季現場還有加上侏羅紀世界巨型恐龍、大白鯊破浪而出躍上沙灘，馴龍高手的沒牙與小嗝嗝帥氣登場，眾多沙雕作品讓旅客從踏入展場開始，就能感受宛如國際電影樂園般的夏日沙雕派對氛圍。售票資訊可上官網（https://fulongsand.fonticket.com/）查詢。

福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供
福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供

福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供
福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供

福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供
福隆沙雕季29日開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。圖／福容大飯店福隆提供

福隆 功夫熊貓 沙雕

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