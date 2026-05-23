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9月至12月出生幼童不再有空窗 衛福部放寬塗氟資格「延長至入學前」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部免費提供0至未滿6歲幼童每半年塗氟一次，不過在台灣學齡至下，部分年底出生幼童在銜接國小間會出現空窗，衛福部口腔司近期將補助限制調整為「進入國小前」，避免空窗期，今年9月底生效。本報資料照
衛福部免費提供0至未滿6歲幼童每半年塗氟一次，不過在台灣學齡至下，部分年底出生幼童在銜接國小間會出現空窗，衛福部口腔司近期將補助限制調整為「進入國小前」，避免空窗期，今年9月底生效。本報資料照

衛福部免費提供0至未滿6歲幼童每半年塗氟一次，不過在台灣學齡至下，部分年底出生幼童在銜接國小間會出現空窗，衛福部口腔司近期將補助限制調整為「進入國小前」，避免空窗期，今年9月底生效。

衛福部口腔司近期公告修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，考量因學制年齡計算差異，致部分已年滿6歲尚未進入國小兒童，於其幼兒園期間無法適用現行「兒童牙齒塗氟保健服務」補助，因此將補助年齡上限放寬為「進入國小前」。

口腔司長張雍敏表示，塗氟能幫助小朋友的牙齒「穿上一件衣服」，有效降低3成的蛀牙率。除了6歲以下幼童，現行口腔司也補助未滿12歲的低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每3個月塗氟一次。

「我覺得很好」中華民國牙醫師公會全國聯合會秘書長曾士哲說，過去兒童塗氟補助是以未滿6歲作為資格條件，但目前學制是以當年度9月入學為界線，因此9月至12月出生的小朋友，會比同年出生的孩子晚一年入學。

曾士哲說，實務上確實會出現部分孩子在幼兒園最後一年時，就已超過原本補助年齡，而產生幾個月的「空窗期」，無法申請塗氟補助，在幼兒園、牙醫醫療院所及家長之間，容易產生誤會與困擾。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳也說，塗氟好處多，可以改變牙齒表面的氫離子，也能抗酸蝕、抗敏感。其實不只是小朋友，所有人每天都應刷牙2次、每次2分鐘，且要使用含氟1000ppm以上的牙膏，近期牙醫全聯會與藥師公會全聯會合作推廣，讓民眾能在藥局買到這樣的牙膏。

衛福部 幼兒園

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