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柏林愛樂鋼琴四重奏府城登場 演出加用餐破4小時

中央社／ 台北23日電

台南國際音樂節今天迎來柏林愛樂鋼琴四重奏音樂會，演繹布拉姆斯3首鋼琴四重奏、中場休息用餐加上指揮家吳曜宇導聆，馬拉松式聆賞全長超過4小時。

柏林愛樂鋼琴四重奏（Berlin Philharmonic Piano Quartet）由小提琴家埃斯納歐拉（Luis Esnaola）、中提琴家韓特（Matthew Hunter）、大提琴家韋柏（Knut Weber）以及伊莉莎白大賽金獎得主鋼琴家葛羅（ Markus Groh）組成。音樂會從11時30分準時開始 ，一直到下午3時50分結束，總共4小時20分鐘。

這次除了音樂會之外，也策劃導聆環節，吳曜宇在三首曲目之間，巧妙地引導音樂家們展開關於音樂與演奏的對話。吳曜宇說，其實布拉姆斯除了嚴肅孤獨的刻板印象之外，他私底下也有「孩子王」的另一面；吳曜宇分享，用德文「innig（內斂纖細）」正是最貼近布拉姆斯室內樂音樂性格的關鍵字。

成員中的韓特今年從柏林愛樂退休，這場演出是韓特告別柏林愛樂鋼琴四重奏的最後演出，大提琴家韋柏代表團員向韓特致意，並感謝兩人從1999年以來至今的合作情誼。只見韓特台上2次拿出手帕拭淚，最後返場時韓特走在最後，在舞台邊停下腳步向全場一鞠躬，為自己的音樂旅程留下動人身影。

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