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影／高雄爆首例本土登革熱 66歲修車男「頭痛高燒」確診住院治療

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
防疫人員針對戶外進行噴藥滅蚊工作。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員針對戶外進行噴藥滅蚊工作。圖／高雄市衛生局提供

高雄今年首例本土登革熱病例現蹤前鎮區，66歲男子在住家從事汽車修理工作，今天因高燒38.7度，伴隨頭痛與肌肉痠痛前往診所就醫，經NS1快篩與PCR檢驗後，確診感染第一型登革熱，也是全國今年首例本土病例。衛生局表示，目前個案已住院治療中，2名密切接觸者暫無症狀，採檢後NS1快篩皆為陰性。

由於疫情來得又快又急，高雄市府隨即啟動跨局處防疫應變機制，全面展開疫調、噴藥與環境清消，在最短時間內圍堵社區傳播風險。

防疫團隊已於第一時間進駐前鎮區，針對個案住家與活動地周邊進行疫調擴採、孳清噴藥、環境整頓三合一防治作業，鎖定周邊400公尺高風險場域與列管點，加強巡檢與孳生源清除。

由於近期高溫多雨，病媒蚊密度持續偏高，衛生局強調，社區風險仍不容輕忽，根據最新監測數據，高雄近期陽性容器率達10.9%，誘殺桶陽性率也有7%，顯示病媒蚊活動仍相當活躍。

除本土病例外，高雄今天也同步新增2例境外移入登革熱個案，分別為居住前鎮區與三民區的科技大學學生，兩人日前赴馬來西亞自助旅行，返國後出現畏寒、發燒等症狀，就醫後確診感染第三型登革熱，為高雄今年累計第5例與第6例登革熱確診。

衛生局提醒，登革熱防治關鍵仍在於清除積水容器，籲民眾務必落實巡、倒、清、刷，主動檢查住家內外環境，避免病媒蚊孳生，若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似症狀，也應儘速就醫，並主動告知近期活動史與旅遊史，協助醫師及早診斷與通報。

防疫人員於社區進行掛燈監測病媒蚊密度。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員於社區進行掛燈監測病媒蚊密度。圖／高雄市衛生局提供

衛生局防疫人員於戶外孳檢並清除孳生源。圖／高雄市衛生局提供
衛生局防疫人員於戶外孳檢並清除孳生源。圖／高雄市衛生局提供

疫情範圍警戒圖。圖／高雄市衛生局提供
疫情範圍警戒圖。圖／高雄市衛生局提供

防疫人員於社區進行擴大疫調採血。圖／高雄市衛生局提供
防疫人員於社區進行擴大疫調採血。圖／高雄市衛生局提供

登革熱 高雄 衛生局

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