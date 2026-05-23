閒居畫會28周年師生聯展 藝術家施振宗：學生跟隨是成長動力

閒居畫會會長、藝術家施振宗今起至7月26日在萬和宮「創意藝廊」舉辦師生聯展。他說，此次展出99件作品，其中除了有他的新作「三月鄉思」和他過去的10多件得意之作，也是畫會第3次在萬和宮舉辦聯展，歡迎大家前往。

民政局副局長陳寶雲、南屯區長林秋萬、萬和宮董事長蕭清杰和市議員劉士州、朱暖英，以及南屯國小校長鍾欣男、大新國小校長蔡承憲等地方人士都出席今天的開幕茶會。

施振宗致詞時逐一唱名請學員出列，讓學員們同享榮耀，大家也給予熱烈掌聲。他說，創作不分大小，畫會成立28年來對每位學員都是一視同仁，甚至有些學員持續跟他學了28年，也成為他鞭策自己不斷進步的壓力與力量。

學員林靜玉說，她跟隨施振宗習畫28年，至今還沒「畢業」主要是老師不藏私地傳授創作技巧，讓大家感覺學之不盡，當然也就畢不了業。為了這次展覽，大家都很用心，畫出每人的內心話。

學員陳秀鈴說，去年興起畫媽祖油畫念頭，但缺乏信心，施振宗鼓勵她「有老師在怕什麼」激發了她的勇氣。過程中，老師還為她拍了萬和宮的雕梁畫棟讓她參考，讓她終於完成以萬和宮外貌為背景的「媽祖油畫」。

施振宗說，有些學員喜好鄉土的田園景色，也有人喜歡旅遊，透過畫作勾起甜美回憶。還有學員喜歡畫花，盛開的美麗花朵，令人心曠神怡。這是一次多元、多樣、有深度的展覽。

閒居畫會會長、藝術家施振宗今起至7月26日在萬和宮「創意藝廊」舉辦師生聯展。圖／民眾提供

萬和宮董事長蕭清杰出席閒居畫會會長、藝術家施振宗師生聯展。圖／民眾提供