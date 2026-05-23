5人記過！台鐵山佳站誤點逾2萬分鐘惹怒乘客 段長被拔主管職

今年3月台鐵山佳站發生電車線垂落事故，全天累積誤點逾2萬分鐘，點燃全台乘客怒火。台鐵公布懲處結果，包含司機員、檢查員及相關單位主管共5人均記過處分，其中，台北機務段段長還被調離非主管職務。

今年3月27日台鐵山佳站南端發生電車線事故，造成全天201列車誤點，累計延誤超過2萬分鐘。台鐵調查報告指出，事故有3大原因，包含EMU900型電聯車第一代集電舟設計不良，強度不足，碳刷腐朽剝離，導致彈起而拉扯電車線；第二，司機員及隨車檢查員均未依規定巡查集電弓狀況；第三，運轉調度及資訊傳達不良，導致列車嚴重誤點。

根據調查報告，該事故檢討懲處5人，包含台北機務段司機員記過1次、台北機務段檢查員記過1次、台北機務段檢修組長記過1次，台北機務段檢修副段長記過1次、台北機務段長記過1次並調離非主管職。

對此，台鐵公司表示，本案已經台鐵公司事故審議小組會議審議，將續依程序提報本公司考成委員會通過後辦理懲處。

針對該事故改善及預防措施，台鐵說明，900型電車集電弓已於4月底前完成更新為第3代一體成型集電弓外，也擬定更詳盡的900型集電弓異常應變機制SOP，機務處已完成司機員教育訓練。