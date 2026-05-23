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周末全台熱翻高溫恐破37度 鋒面估「這時報到」將變天

中央社／ 台北23日電
氣象署表示，明天至27日晴到多雲，午後僅東北部地區、東部山區有雷陣雨，大台北、花東縱谷、中南部內陸慎防局部攝氏37度高溫。本報資料照片
氣象署表示，明天至27日晴到多雲，午後僅東北部地區、東部山區有雷陣雨，大台北、花東縱谷、中南部內陸慎防局部攝氏37度高溫。本報資料照片

氣象署表示，明天至27日晴到多雲，午後僅東北部地區、東部山區有雷陣雨，大台北、花東縱谷、中南部內陸慎防局部攝氏37度高溫；29日鋒面接近或影響，中部以北、東北部有雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，未來一週大致上在28日前，天氣都是相對比較穩定，且高溫炎熱，其中到27日各地晴到多雲，午後東北部地區、東部山區有零星短暫雷陣雨。

林定宜表示，28日各地雖然是多雲到晴，但午後降雨區域擴大，大台北與東北部地區局部短暫雷陣雨，東部地區與中部以北山區有零星短暫雷陣雨，主要是因為又有一道鋒面生成。

林定宜說，29日受鋒面影響，也是梅雨季第4波鋒面，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後零星短暫陣雨；30日東半部有局部短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫陣雨，因後期可能有熱帶氣旋，有可能影響到梅雨鋒面環流，不確定性較高。

在氣溫部分，氣象署指出，明天至28日預計各地高溫上看攝氏30度至35度，其中到27日，大台北、花東縱谷、中南部內陸，都有機會出現局部37度左右高溫；而29日轉成東北風後，氣溫會稍降。

另外，林定宜提醒，未來須觀察菲律賓東方海面，5月底或6月初可能有熱帶擾動發展，但發展的強度與位置不確定性仍大，還要持續觀察。

高溫 花東縱谷 氣象署

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