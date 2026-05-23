快訊

廟宇遶境鞭炮掉車內冒濃煙 老翁急跳車遭撞不治

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

5人記過！台鐵山佳站誤點逾2萬分鐘惹怒乘客 段長被拔主管職

聽新聞
0:00 / 0:00

兒童塗氟補助年齡放寬 9月起延至國小入學前

中央社／ 台北23日電
衛生福利部口腔健康司20日公告，修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，重點之一是將「一般兒童牙齒塗氟之補助年齡條件」，修正為「0歲至進入國小當年度8月31日止」。圖/AI生成
衛生福利部口腔健康司20日公告，修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，重點之一是將「一般兒童牙齒塗氟之補助年齡條件」，修正為「0歲至進入國小當年度8月31日止」。圖/AI生成

衛福部補助0到未滿6歲兒童塗氟，因學制年齡計算差異，部分年滿6歲但尚未入學的兒童出現塗氟空窗期。衛福部近期宣布，將補助年齡上限放寬為「進入國小前」，9月起上路。

衛生福利部口腔健康司20日公告，修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，重點之一是將「一般兒童牙齒塗氟之補助年齡條件」，修正為「0歲至進入國小當年度8月31日止」。

口腔司長張雍敏今天接受媒體電訪表示，塗氟能幫助小朋友的牙齒「穿上一件衣服」，有助降低至少3成蛀牙率，相關修正將在今年9月起上路。除了6歲以下兒童，現行口腔司亦補助未滿12歲的低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每3個月塗氟一次。

對於這項新制，中華民國牙醫師公會全國聯合會秘書長曾士哲透過文字訊息說明，過去兒童塗氟補助是以「未滿6歲」作為資格條件，但目前學制是以當年度9月入學為界線，因此9月至12月出生的小朋友，會比同年出生的孩子晚一年入學。

因此，曾士哲說，實務上確實會出現部分孩子在幼兒園最後1年時，就已超過原本補助年齡，而產生幾個月的「空窗期」，無法申請塗氟補助，也容易在幼兒園、牙醫醫療院所及家長之間，造成誤會與困擾，這次修正後與學制接軌，他覺得「很好」。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳則建議，不只是小朋友，所有人每天都應刷牙2次、每次2分鐘，且要使用含氟1000ppm以上的牙膏。由於這樣的牙膏並不容易取得，近期牙醫全聯會與藥師公會全聯會合作推廣，讓民眾能在藥局買到。

衛福部 幼兒園

延伸閱讀

兒少工作證管不到語言治療師 障盟籲設查詢機制確保障礙兒少早療安全

衛福部：6歲前加碼現金5千元成長津貼 6至18歲「半存半領」當人生第一桶金

加速拚公共幼兒園就學 教育部：今年再增3500平價教保名額

成長津貼能變一桶金？家長試算5千元全投0050：18年後可望累積數百萬

相關新聞

5人記過！台鐵山佳站誤點逾2萬分鐘惹怒乘客 段長被拔主管職

今年3月台鐵山佳站發生電車線垂落事故，全天累積誤點逾2萬分鐘，點燃全台乘客怒火。台鐵公布懲處結果，包含司機員、檢查員及相關單位主管共5人均記過處分，其中，台北機務段段長還被調離非主管職務。

周末全台熱翻高溫恐破37度 鋒面估「這時報到」將變天

氣象署表示，明天至27日晴到多雲，午後僅東北部地區、東部山區有雷陣雨，大台北、花東縱谷、中南部內陸慎防局部攝氏37度高溫...

影／高雄爆首例本土登革熱 66歲修車男「頭痛高燒」確診住院治療

高雄今年首例本土登革熱病例現蹤前鎮區，66歲男子在住家從事汽車修理工作，今天因高燒38.7度，伴隨頭痛與肌肉痠痛前往診所就醫，經NS1快篩與PCR檢驗後，確診感染第一型登革熱，也是全國今年首例本土病例。衛生局表示，目前個案已住院治療中，2名密切接觸者暫無症狀，採檢後NS1快篩皆為陰性。

怎麼晃都不會斷 蘿蔔糕Q彈如布丁？專家揭「血糖炸彈」陷阱

監委田秋堇指部分業者以化學澱粉製作蘿蔔糕，易衍生消費風險。營養師說，化學澱粉雖合法，卻是血糖炸彈，當夾起時不散、Q彈如布...

衣服洗完還是臭？洗衣機「這區」藏滿黴菌 一票人從沒清過

洗衣服學問大！不少人認為只要把淺色與深色衣物丟進洗衣機分開清洗，就算完成洗衣工作。不過專家指出，真正影響衣物是否洗得乾淨的，往往是一些容易被忽略的小細節，其中「洗劑抽屜」的清潔狀況，就是許多人忽略的關鍵。

板橋車站大熱天下雪？ 他直擊喊誇張 網納悶：耶誕城提早開幕？

Threads社群平台多名網友發文，指新北市板橋車站周遭滿天棉絮飄散，納悶發生什麼事。資深財經專家阮慕驊也目擊此現象，並拍下影片PO在臉書，「現在的板橋車站大熱天下雪？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。