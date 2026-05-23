兒童塗氟補助年齡放寬 9月起延至國小入學前

衛福部補助0到未滿6歲兒童塗氟，因學制年齡計算差異，部分年滿6歲但尚未入學的兒童出現塗氟空窗期。衛福部近期宣布，將補助年齡上限放寬為「進入國小前」，9月起上路。

衛生福利部口腔健康司20日公告，修正「醫事服務機構辦理口腔預防保健服務注意事項」，重點之一是將「一般兒童牙齒塗氟之補助年齡條件」，修正為「0歲至進入國小當年度8月31日止」。

口腔司長張雍敏今天接受媒體電訪表示，塗氟能幫助小朋友的牙齒「穿上一件衣服」，有助降低至少3成蛀牙率，相關修正將在今年9月起上路。除了6歲以下兒童，現行口腔司亦補助未滿12歲的低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每3個月塗氟一次。

對於這項新制，中華民國牙醫師公會全國聯合會秘書長曾士哲透過文字訊息說明，過去兒童塗氟補助是以「未滿6歲」作為資格條件，但目前學制是以當年度9月入學為界線，因此9月至12月出生的小朋友，會比同年出生的孩子晚一年入學。

因此，曾士哲說，實務上確實會出現部分孩子在幼兒園最後1年時，就已超過原本補助年齡，而產生幾個月的「空窗期」，無法申請塗氟補助，也容易在幼兒園、牙醫醫療院所及家長之間，造成誤會與困擾，這次修正後與學制接軌，他覺得「很好」。

牙醫師公會全聯會理事長陳世岳則建議，不只是小朋友，所有人每天都應刷牙2次、每次2分鐘，且要使用含氟1000ppm以上的牙膏。由於這樣的牙膏並不容易取得，近期牙醫全聯會與藥師公會全聯會合作推廣，讓民眾能在藥局買到。