全聯善美的基金會深耕宜蘭傳藝十年 讓傳統藝術從園區走進生活
全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區邁入第10年，累計入園人次近900萬人次、舉辦演出超過1.2萬場、推動文化體驗活動至少300場次，展現園區不只是觀光景點，更逐步成為大眾接觸臺灣傳統藝術、親子共同參與文化體驗、藝師與表演團隊被看見的重要平臺。
回顧當初接手園區的初衷，全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄感性表示，企業在有能力時就應為台灣傳統文化貢獻心力。他強調，文化若僅封存在書本裡會與大眾產生隔閡，因此這10年來全聯最核心的任務，便是「讓傳統藝術重新回歸生活，讓人人都能感受到臺灣文化的美。」常務董事林子文進一步透露，全聯接手時其實並無文創經驗，但秉持著「文化託付」的公共責任，即便初期面臨虧損、甚至遭遇嚴峻疫情考驗，仍堅持不關園、不減演出。林子文提到，在疫情最艱困、全台多處園區歇業時，董事長加碼捐資支持表演團隊轉型直播，並趁機斥資進行基礎建設硬體升級，這也讓傳藝園區疫後遊客迅速回籠，並提前5年完成了原訂15年的ROT合約承諾。
在經營策略上，全聯運用獨到的零售邏輯優化園區動線，將原有的單一街區改造為「三館三街三建築」，並定位為全台最大的DIY體驗園區。執行長羅欣怡指出，傳統藝術的生命力在於「人」，透過「接班人計畫」邀請人間國寶藝師現場實作，讓民眾能近距離觀察工藝製程。在建築修復方面，基金會選擇了最具挑戰性的「以修代訓」模式，如廣孝堂修復工程中，堅持採用逐字貼金箔等傳統工法，雖投入2倍成本與3倍工期，卻成功培育了30名工藝人才，確保文化資產再傳承。
除了園區內的動靜展演，全聯更發揮強大的零售通路優勢，將文化體驗延伸至全台門市。行銷部協理劉鴻徵分享，全聯扮演著傳藝園區延伸體驗場域，透過「吃當季最經濟」的主張，將24節氣與飲食文化緊密掛鉤。例如，立冬推廣喝雞湯創造了單檔20萬包的驚人銷量，而七夕則重塑東方情人節形象，鼓勵消費者吃麻糬連結甜蜜意象。近年更成功打造「文昌帝君」與「柑仔龜」等IP，開發超過20款商品，讓宗教文化與節慶信仰轉化為年輕人也能輕易觸及的應援小物。劉鴻徵認為，這種「越在地越國際」的影響力延伸，正是企業社會責任與商業模式結合的最美實踐。
邁向下一個10年，傳藝園區將從觀光景點升級為「台灣文化的日常入口」。林子文規劃，將持續結合「社會處方箋」概念，與各級醫療院所及學術單位合作，將園區打造成適合銀髮族、高齡友善的文化療癒空間，讓長者透過工藝手作與藝術接觸促進身心健康。同時，也致力於環境永續，截至2025年底已減少196萬個一次性餐具，並榮獲國際永續旅遊「GTS綠色旅行標章」銀級認證。這些在文化、環境與社會面的全方位投入，讓全聯在2025年榮獲文策院首屆「文化影響力大獎」，成為文化ESG的新典範。
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