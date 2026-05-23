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全聯善美的基金會深耕宜蘭傳藝十年 讓傳統藝術從園區走進生活

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
唐美雲歌仔戲團於《十年一刻・傳藝善美》感恩記者會帶來精采劇作《夢在海潮那邊》，以細膩身段贏得滿堂彩。（圖中：全聯善美的文化藝術基金會董事唐美雲）圖／全聯福利中心提供
唐美雲歌仔戲團於《十年一刻・傳藝善美》感恩記者會帶來精采劇作《夢在海潮那邊》，以細膩身段贏得滿堂彩。（圖中：全聯善美的文化藝術基金會董事唐美雲）圖／全聯福利中心提供

全聯善美的文化藝術基金會經營宜蘭傳藝園區邁入第10年，累計入園人次近900萬人次、舉辦演出超過1.2萬場、推動文化體驗活動至少300場次，展現園區不只是觀光景點，更逐步成為大眾接觸臺灣傳統藝術、親子共同參與文化體驗、藝師與表演團隊被看見的重要平臺。

回顧當初接手園區的初衷，全聯善美的文化藝術基金會董事長林敏雄感性表示，企業在有能力時就應為台灣傳統文化貢獻心力。他強調，文化若僅封存在書本裡會與大眾產生隔閡，因此這10年來全聯最核心的任務，便是「讓傳統藝術重新回歸生活，讓人人都能感受到臺灣文化的美。」常務董事林子文進一步透露，全聯接手時其實並無文創經驗，但秉持著「文化託付」的公共責任，即便初期面臨虧損、甚至遭遇嚴峻疫情考驗，仍堅持不關園、不減演出。林子文提到，在疫情最艱困、全台多處園區歇業時，董事長加碼捐資支持表演團隊轉型直播，並趁機斥資進行基礎建設硬體升級，這也讓傳藝園區疫後遊客迅速回籠，並提前5年完成了原訂15年的ROT合約承諾。

在經營策略上，全聯運用獨到的零售邏輯優化園區動線，將原有的單一街區改造為「三館三街三建築」，並定位為全台最大的DIY體驗園區。執行長羅欣怡指出，傳統藝術的生命力在於「人」，透過「接班人計畫」邀請人間國寶藝師現場實作，讓民眾能近距離觀察工藝製程。在建築修復方面，基金會選擇了最具挑戰性的「以修代訓」模式，如廣孝堂修復工程中，堅持採用逐字貼金箔等傳統工法，雖投入2倍成本與3倍工期，卻成功培育了30名工藝人才，確保文化資產再傳承。

除了園區內的動靜展演，全聯更發揮強大的零售通路優勢，將文化體驗延伸至全台門市。行銷部協理劉鴻徵分享，全聯扮演著傳藝園區延伸體驗場域，透過「吃當季最經濟」的主張，將24節氣與飲食文化緊密掛鉤。例如，立冬推廣喝雞湯創造了單檔20萬包的驚人銷量，而七夕則重塑東方情人節形象，鼓勵消費者吃麻糬連結甜蜜意象。近年更成功打造「文昌帝君」與「柑仔龜」等IP，開發超過20款商品，讓宗教文化與節慶信仰轉化為年輕人也能輕易觸及的應援小物。劉鴻徵認為，這種「越在地越國際」的影響力延伸，正是企業社會責任與商業模式結合的最美實踐。

邁向下一個10年，傳藝園區將從觀光景點升級為「台灣文化的日常入口」。林子文規劃，將持續結合「社會處方箋」概念，與各級醫療院所及學術單位合作，將園區打造成適合銀髮族、高齡友善的文化療癒空間，讓長者透過工藝手作與藝術接觸促進身心健康。同時，也致力於環境永續，截至2025年底已減少196萬個一次性餐具，並榮獲國際永續旅遊「GTS綠色旅行標章」銀級認證。這些在文化、環境與社會面的全方位投入，讓全聯在2025年榮獲文策院首屆「文化影響力大獎」，成為文化ESG的新典範。

全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文（右）、執行長羅欣怡（左）。記者王聰賢／攝影
全聯善美的文化藝術基金會常務董事林子文（右）、執行長羅欣怡（左）。記者王聰賢／攝影

宜蘭傳藝園區內保存多棟重要傳統建築，包含黃舉人宅、傳藝文昌祠、廣孝堂等，全聯善美的文化藝術基金會亦長期投入古建築修復工程。記者王聰賢／攝影
宜蘭傳藝園區內保存多棟重要傳統建築，包含黃舉人宅、傳藝文昌祠、廣孝堂等，全聯善美的文化藝術基金會亦長期投入古建築修復工程。記者王聰賢／攝影

延伸傳藝文昌祠意象，全聯與廠商合作開發超過20款限定版備考應援商品。記者王聰賢／攝影
延伸傳藝文昌祠意象，全聯與廠商合作開發超過20款限定版備考應援商品。記者王聰賢／攝影

全聯福利中心暨善美的文化藝術基金會董事長林敏雄強調接手傳藝秉持「善的循環」，讓傳統藝術回到生活。記者王聰賢／攝影
全聯福利中心暨善美的文化藝術基金會董事長林敏雄強調接手傳藝秉持「善的循環」，讓傳統藝術回到生活。記者王聰賢／攝影

宜蘭傳藝園區以「柑仔龜分福文化」榮獲2025年德國ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事大獎」。記者王聰賢／攝影
宜蘭傳藝園區以「柑仔龜分福文化」榮獲2025年德國ITB柏林國際旅展「綠色目的地故事大獎」。記者王聰賢／攝影

宜蘭 親子 林敏雄 全聯

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