讓國際評審讚嘆 十鼓擊樂團25周年作品「25擊」獲倫敦設計獎金獎

十鼓擊樂團今天宣布25周年公演作品「25擊」以獨特舞台視覺動畫設計，在競爭激烈的2026倫敦設計獎「國際金獎」榮譽。這不僅是十鼓文創歷史上的高光時刻，更是台灣傳統文化底蘊與當代數位美學跨界融合的完美體現。

十鼓表示，「25擊」能讓國際評審一致讚嘆，是導演黃仲瑜在核心劇場演出「可看性推向了全新巔峰」。舞台不再只是單向表演空間，而是充滿生命力的科技有機體。

「這不是只用眼睛看的電影，而是用全身細胞去跨時空感受的劇場風暴。」舞台上鼓手每一次重擊、表演者的每一次肢體動作，都透過中央巨大 LED螢幕即時幻化為視覺線條與粒子動畫。光影隨鼓聲呼吸激盪，燈光隨著肢體的頓挫而明滅，鋼鐵結構與數位影像在此刻完美融合。

這種「將聲音視覺化、將能量具象化」的劇場美學，讓現場每一秒都充滿無法預測的戲劇張力。現場才能體會那種被磅礴的鼓聲與視覺雙重重擊的感官震撼。

十鼓表示，「25擊」以定目劇的舞台，實驗性的技術為核心，執行團隊打破影像僅為背景的傳統思維，讓影像不只是演出的配角，而是與表演者共同構成演出靈魂核心。證明十鼓團隊不僅擅長影像創作，更具備國際頂級的「沉浸式場域體驗設計」能力，成功將十鼓深厚的擊樂靈魂，昇華為震撼感官的未來科技藝術。

十鼓擊樂團25周年作品「25擊」獲倫敦設計獎金獎。圖／十鼓提供

十鼓擊樂團25周年作品「25擊」獲倫敦設計獎金獎。圖／十鼓提供

十鼓擊樂團25周年作品「25擊」獲倫敦設計獎金獎。圖／十鼓提供

十鼓擊樂團25周年作品「25擊」獲倫敦設計獎金獎。圖／十鼓提供

十鼓擊樂團25周年作品「25擊」獲倫敦設計獎金獎。圖／十鼓提供