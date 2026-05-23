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怎麼晃都不會斷 蘿蔔糕Q彈如布丁？專家揭「血糖炸彈」陷阱

中央社／ 台北23日電
監委田秋堇指部分業者以化學澱粉製作蘿蔔糕，易衍生消費風險。蘿蔔糕示意圖／ingimage
監委田秋堇指部分業者以化學澱粉製作蘿蔔糕，易衍生消費風險。蘿蔔糕示意圖／ingimage

監委田秋堇指部分業者以化學澱粉製作蘿蔔糕，易衍生消費風險。營養師說，化學澱粉雖合法，卻是血糖炸彈，當夾起時不散、Q彈如布丁，恐是「偽蔬菜」澱粉塊，吃多小心脂肪狂長。

監察委員田秋堇今天透過新聞稿表示，部分業者以化學澱粉或其他替代原料製作蘿蔔糕產品，卻未揭露實際原料用量，不但影響消費者知情權，且易衍生消費風險，也恐涉違反食品安全衛生管理法，她已申請自動調查。

針對化學澱粉，執業營養師張益堯向中央社記者解釋，在專業上稱為「修飾澱粉」，是由玉米、馬鈴薯等澱粉加工改良而成，目的是讓食物口感Q彈、增稠，且不易出水。

雖然修飾澱粉是合法添加物，不會像早年的「硼砂」那樣造成中毒，但張益堯提醒，修飾澱粉可是貨真價實的「精緻澱粉」，這類成分升糖指數（GI值）極高，進食後血糖會像坐雲霄飛車般飆升，不僅加重胰島素負擔，還會讓脂肪在體內囤積。

張益堯指出，傳統蘿蔔糕應由大量蘿蔔切塊與米漿製成，蘿蔔含量應占一半以上，「蘿蔔本身是蔬菜，熱量極低」；但現在許多市售產品，蘿蔔比例可能不到10%，整塊幾乎都是澱粉，尤其是來自修飾澱粉，所以現在多半會把蘿蔔糕歸在澱粉類。

想識破桌上的蘿蔔糕是「真心」還是「加工」，張益堯建議，民眾可拿起筷子進行「物理測試」，如果整塊蘿蔔糕夾起來「非常團結」，怎麼晃都不會斷，甚至還能像布丁一樣彈跳，肯定是修飾澱粉加好加滿。

張益堯說，真正的傳統蘿蔔糕，因為含有大量蘿蔔纖維與米漿，質地較鬆軟，夾起邊緣時會因重量垂下，甚至容易斷裂。

相較於冷藏、冷凍包裝食品需標示成分，傳統市場或早餐店的現做蘿蔔糕，比例標示往往是個謎。張益堯建議，除了靠口感辨識，平時也要避免攝取過多太Q彈的加工食品；為了腰圍與血糖著想，還是挑選那些「禁不起筷子考驗」的天然蘿蔔糕，才是最聰明的吃法。

田秋堇 蘿蔔糕

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