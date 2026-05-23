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伊波拉病毒病例暴增！風險等級提至「非常高」 旅遊警示維持2級

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
WHO於5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉（Ebola）疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並將風險等級由「高」提升至「非常高」，台灣暫時維持「旅遊疫情建議」第2級警示。本報資料照片
WHO於5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉（Ebola）疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並將風險等級由「高」提升至「非常高」，台灣暫時維持「旅遊疫情建議」第2級警示。本報資料照片

世界衛生組織（WHO）於今年5月17日宣布，剛果民主共和國與烏干達爆發的伊波拉（Ebola）疫情，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並將風險等級由「高」提升至「非常高」，台灣暫時維持「旅遊疫情建議」第2級警示。

WHO近日根據最新疫情證據，調整伊波拉疫情風險評估，將剛果民主共和國的風險等級由「高」（High）提升至「非常高」（Very high），區域風險維持「高」，全球風險則仍為「低」。

疾管署19日發醫界通函表示，經評估本波疫情對我國整體威脅風險仍低，不過提醒醫師於臨床診治病人時，務必詢問病人旅遊史、職業、接觸史、周遭人員是否出現類似症狀等（TOCC）訊息，提高警覺及加強通報，並落實感染管制措施。

疾管署發言人曾淑慧說，WHO指出剛果民主共和國短時間內疑似或確診病例已從約246例暴增至近750例，疑似或確診死亡人數也增至177人，顯示疫情擴散速度明顯加快。WHO同時警告，實際感染規模「可能比目前掌握的大很多」，這意味病毒可能已在當地社區中默默傳播一段時間。

曾淑慧表示，此外疫情已出現跨境傳播跡象，加上疫區醫療資源不足、接觸者追蹤困難，及部分地區存在安全與衝突問題，均進一步提高防疫與控制難度。WHO強調，雖然疫情在當地已構成極高威脅，但由於伊波拉目前仍主要透過密切接觸患者體液傳播，尚無空氣傳播證據，且國際輸出病例有限，因此全球層級風險維持在低等級。

曾淑慧說，WHO強調雖然疫情在當地已構成極高威脅，但由於伊波拉目前仍主要透過密切接觸患者體液傳播，尚無空氣傳播證據，且國際輸出病例有限，因此全球層級風險維持在低等級。

伊波拉疫情 烏干達 WHO 台灣

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