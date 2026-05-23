快訊

政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

黃仁勳要來了！預計下午抵台直奔南港開講 料再揪供應鏈大咖辦「兆元宴」

國泰航空抵港客機疑遇氣流8人送院 乘客：像是搭「大怒神」

聽新聞
0:00 / 0:00

為減重戒紅肉、吃水煮餐 專家：鐵質不足反而影響代謝 補鐵應選複方

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。營養師建議，選擇健康食品時，複方產品比單方鐵劑更能有效吸收，維生素C可輔助非血紅素鐵吸收，若同時含葉酸、B12，則可作為紅血球生成與造血營養支持。示意圖，記者林琮恩／攝影
民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。營養師建議，選擇健康食品時，複方產品比單方鐵劑更能有效吸收，維生素C可輔助非血紅素鐵吸收，若同時含葉酸、B12，則可作為紅血球生成與造血營養支持。示意圖，記者林琮恩／攝影

減重話題備受矚目，社群上流傳「補鐵」為減重「最狠外掛」。對此，營養師吳悅慈指出，鐵確實是減重族群容易忽略的營養素，為減重長期避免攝取紅肉，恐害民眾鐵質攝取不足，容易疲倦、降低運動表現，甚至影響代謝效率，不過，鐵並非「補愈多愈好」，若長期過量補充，恐導致「鐵中毒」風險，補鐵時建議以食物來源為優先，且成人每日攝取量上限為40毫克。

一項登上國際期刊「科學報告」（Scientific Reports）研究顯示，肥胖受試者血清鐵蛋白較高，但缺鐵指標「可溶性轉鐵蛋白受體」也明顯偏高，表示部分肥胖者長期存在「混合性缺鐵」，鐵蛋白屬急性期反應蛋白，會隨身體質量指數（BMI）、肥胖相關低度發炎而上升，研判肥胖者鐵蛋白偏高，「反映的是發炎程度，而非鐵質充足」，即是數據正常，也可能處於「鐵質飢渴」狀態。

吳悅慈指出，鐵質參與造血與氧氣運輸，也與人體細胞粒線體能量代謝相關，當鐵質不足，恐影響氧氣利用效率，使人容易疲倦、體力下降，也較容易在運動時提早感到疲勞，間接影響減重計畫的執行力，此外，許多民眾為快速瘦身，長期採取低熱量飲食、水煮餐，或過度限制紅肉等含鐵質物質，恐增加缺鐵風險，女性還會因月經流失鐵質，容易出現頭暈、怕冷、掉髮等問題。

「鐵質補充應以食物來源為優先。」吳悅慈指出，動物性食物中血紅素鐵吸收率較高，建議民眾優先選擇豬肝、牛肉、蛤蜊、鴨肉等作為鐵質來源，素食者則可攝取深色蔬菜、豆類、黑芝麻與全穀類，並搭配富含維生素C水果以提升利用率。

民眾流行以鐵劑、鐵糖作為鐵質補充來源。吳悅慈說，選擇健康食品時，複方產品比單方鐵劑更能有效吸收，維生素C可輔助非血紅素鐵吸收，若同時含葉酸、B12，則可作為紅血球生成與造血營養支持，不過，需注意補充鐵劑前後，應避免同時飲用咖啡或茶類，以降低單寧酸對鐵吸收的影響，且並非人人都適合自行補鐵，地中海型貧血、鐵質沉著症患者，恐增加額外負擔。

肥胖 減重

延伸閱讀

補鐵有助瘦身？這2類人恐增加身體負擔 營養師給三大原則

優格、果汁也中標！ 研究：常見防腐劑恐增心臟病風險

Threads瘋傳「瘦身清單」網列8大觀念＋超級減脂食物一次看

掉髮問題受關注：醫師解析與營養攝取相關的日常建議

相關新聞

中油宣布下周汽柴油維持原價 累計連8凍

中東情勢持續膠著， 油價維持高檔，中油23日宣布下周油價繼續凍漲，已連續8凍，中油表示，考量亞鄰國家補貼油價，為照顧國內民生與平穩物價，5月25日至31日油價維持不變。

大安森林公園37.4度極端高溫！北北基熱到大範圍紫爆 颱風論壇曝原因

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在位於大安森林公園的台北市大安森林測站，中午12時34分37.4度高溫，其次是台北市信義測站37.3度，台北市台北測站和台北市台灣大學測站也有36.9度。

板橋車站大熱天下雪？ 他直擊喊誇張 網納悶：耶誕城提早開幕？

Threads社群平台多名網友發文，指新北市板橋車站周遭滿天棉絮飄散，納悶發生什麼事。資深財經專家阮慕驊也目擊此現象，並拍下影片PO在臉書，「現在的板橋車站大熱天下雪？」

雙北非常酷熱 粉專：西南風沉降增溫 體感溫度恐達40度

今天雙北地區天氣非常酷熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠󠀠目前屬於非常容易中暑的天氣型態，󠀠󠀠民眾在戶外活動，󠀠󠀠務必多補充水分，󠀠󠀠避免長時間曝曬，󠀠󠀠並隨時留意身體狀況。󠀠

日本「神秘感冒」我國不提升旅遊警示 羅一鈞曝向日方了解中

日本九州福岡近期出現「神秘感冒」集體感染，大批民眾出現喉嚨不適、久咳帶痰等嚴重呼吸道症狀，求診人數較往年同期激增兩至三成。疾管署發言人曾淑慧表示，目前日本醫界認為可能是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」造成，台灣目前每周都有監測，必要時會跟日方了解。

衣服洗完還是臭？洗衣機「這區」藏滿黴菌 一票人從沒清過

洗衣服學問大！不少人認為只要把淺色與深色衣物丟進洗衣機分開清洗，就算完成洗衣工作。不過專家指出，真正影響衣物是否洗得乾淨的，往往是一些容易被忽略的小細節，其中「洗劑抽屜」的清潔狀況，就是許多人忽略的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。