兒少工作證管不到語言治療師 障盟籲設查詢機制確保障礙兒少早療安全

衛福部提出「兒少權法」修正草案，近期於全台舉行公聽會搜集意見。身心障礙聯盟指出，近期國內發生語言治療師性侵兒少案件，建議主管機關建立查詢機制，確保障礙兒少就醫安全，此外，現行中央早期療育補助僅至6歲，後續語言、職能治療等費用需由家長自付，兒少是否取得資源全看父母財力，建議應明文規定早療補助延續至18歲。

障盟秘書長洪心平指出，現行兒童在3歲前經過早療篩檢，確認早療需求後，政府依家長財力補助兒童接受早療至6歲為止，考量為兒童至小學就學後，特殊需求可由特教體系解決，不過，早療語言治療、肢體機能矯正等，並非以教育為目的，而是為了強化生活重建，專業治療師介入與教育體系本質不同，因此不少早療家長，採自費方式讓兒少於課後接受相關療程。

洪心平指出，早療需求不會在6歲後消失，目前已有多縣市將早療補助延伸至未滿18歲兒少，可見地方政府已看見實際需求，而若沒有補助，兒童是否能接受療育，全看家長財力，「有錢就做、沒錢就無法」，這並不合理，建議本次修法，正式建立7歲以上、未滿18歲「兒少療育支持制度」，以確保早療兒少不會因年齡而「被中斷」服務。

國內日前發生語言治療師性侵早療兒少案件，引發社會矚目。洪心平指出，語言治療師服務對象，多為無語言能力早療兒少，無法為自己發聲，也無正常申訴管道可依循，建議「兒少權法」修正時，應比照身障機構人員任用條件，將語言治療師列入任職前需事先查詢性侵、傷害等犯罪前科的職種之一，確保身障兒少於醫療場域中人身安全。

「兒少權法」草案雖新增禁止歧視兒少多項事由，卻未納入身心障礙項目。障盟建議，應參考聯合國兒童權利公約（CRC）及行政院「反歧視法」草案，將身心障礙列為不得歧視的事由之一，此外，身障兒少在缺乏理解資訊、表達意見及參與討論所需的支持下，難以參與公共事務討論，建議於草案中新增「培訓及支持性措施」，讓兒少參與更具多元性，聽見不同處境兒少聲音。