衣服洗完還是臭？洗衣機「這區」藏滿黴菌 一票人從沒清過

洗衣服學問大！不少人認為只要把淺色與深色衣物丟進洗衣機分開清洗，就算完成洗衣工作。不過專家指出，真正影響衣物是否洗得乾淨的，往往是一些容易被忽略的小細節，其中「洗劑抽屜」的清潔狀況，就是許多人忽略的關鍵。

《Good Housekeeping》指出，許多人誤以為洗劑盒長期接觸肥皂與水，自然會保持乾淨，但事實恰恰相反，洗劑抽屜其實是洗衣機內最容易堆積污垢的位置之一。

專家表示，洗衣精殘留、衣物柔軟精堆積，以及長時間殘留的水氣，都可能在洗劑盒內形成黏膩薄膜，久而久之不僅容易產生異味，也可能滋生黴菌與黴斑。此外，部分洗劑在洗衣過程中不一定能完全沖洗乾淨，時間久了便會持續累積，甚至影響洗衣機本身的洗劑釋放功能。

專家也提到，其實許多人根本不知道洗劑抽屜是可以拆下清洗的。由於不少機型的卡榫設計較隱密，民眾容易誤以為是固定結構。不過在拆卸前，仍建議先查閱使用手冊，避免因硬拆造成損壞。

至於清潔方式，專家建議，先將洗劑抽屜完整取出，以溫水沖洗軟化殘留污垢，再使用軟毛刷或舊牙刷清潔角落與隔間縫隙。應避免使用尖銳或粗糙刷具，以免刮傷塑膠零件與內部組件。

清潔頻率方面，專家表示，大多數家庭每月清洗一次即可維持基本乾淨；若洗衣機使用頻繁，或已出現明顯殘留物與異味，則可能需要更密集清潔。

先前本站也曾整理洗衣省電9大技巧，除了浸泡時間、水溫設定都有訣竅外，脫水時放入一條乾毛巾再多脫水3分鐘，也能幫助衣物加速乾燥、縮短烘乾與運轉時間；另外，定期清潔洗衣機，同樣是維持洗淨效果與運轉效率的重要關鍵。