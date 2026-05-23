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忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市神經內科名醫宋思權。圖／宋思權提供
嘉義市神經內科名醫宋思權。圖／宋思權提供

前總統馬英九近日因家人向法院聲請「輔助宣告」，引發外界對失智照護與法律安排高度關注。隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市神經內科知名醫師宋思權臉書分享「假如有一天我得了失智症」，以22條寫給未來自己的守則，提醒親友在失智來臨時，給予長輩更多耐心與理解。文章真摯動人，引發不少網友共鳴，直呼「看完眼眶濕了」。

宋思權再發文，以「高知識分子的隱形挑戰：當失智症敲門」為題，分享多年臨床觀察。他指出，越是高知識分子，越容易掩蓋失智症的早期徵兆。由於這類族群通常具備較高的「認知儲備」，即使大腦開始退化，仍可能透過代償機制維持原有的專業與談吐，讓家人與自己都不易察覺異狀。

他表示，許多人定期健檢、身體各項指標良好，因此認為自己能長命百歲、安享晚年，卻忽略失智症其實可能成為人生最隱藏、也最致命的威脅之一。這種疾病不像重大外傷那樣突然降臨，而是無聲無息地滲透生活，讓人逐漸失去警覺。

宋思權形容，人生有兩個極大的考驗，一個是突如其來的脊髓損傷，另一個則是逐漸發展的阿茲海默症。兩者都像是命運開的玩笑，讓原本順遂的人生，逐漸被苦難籠罩。他也舉例，從雷根、柴契爾夫人到近期的政壇人物，無一例外都在這場疾病面前展現了生命的脆弱與無助！

宋思權身為脊髓損傷患者，同時也是虔誠基督徒，坦言自己也曾擔心，如果有一天失智找上門，甚至讓他忘記了耶穌的愛，該怎麼辦？但他後來逐漸明白，信仰的核心不在於「自己的記憶」，而是在於「神的守護」。他認為，即便有一天大腦遺忘熟悉的人名與信仰，靈魂依然能被愛承接，就像祖父母對孫子的愛，孩子即使還不認得人，那份情感依然不曾減少。

宋思權也提到，若未來真的面對失智，他最大的期待不是被治癒，而是能被溫柔地對待。他希望自己仍能留在教會群體中，透過弟兄姊妹的陪伴、歌聲與關懷，繼續感受那份不需依賴記憶的愛。

他說，生命尊嚴不在於能力是否完整，而在於人與人之間是否仍保有連結。「人生後半場，我們求的不再只是長命百歲，而是當那一天來臨時，我們依然活在愛裡，不曾被遺忘。」宋思權寫這段話，道出許多家庭面對失智議題，最深沉共同心聲。

馬英九 失智症

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