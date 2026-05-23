今起高溫炎熱下周五變天 專家憂心：5月梅雨很可能整個落空

隨著太平洋高壓勢力逐漸增強，台灣進入梅雨開始前相對較為穩定的天氣型態。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，由於台灣位在太平洋高壓脊的北面，大環境風向為西南風，風速較強，空氣來自高壓內部，秉性偏向乾而暖，因此雖然是吹西南風，但是從今天一直到下周四台灣天氣整體較為穩定，沒有明顯的降雨訊號，各地普遍為多雲到晴的天氣，即使午後山區有零星降雨的機會，雨量相當有限。

暖而乾的西南風也帶來高溫的情況，吳聖宇說，過去這幾天在中南部淺山地區，都有暖空氣堆積，加上局部沉降增溫作用造成的極端高溫發生，昨天在台南玉井甚至出現了39.7度的高溫。

他說，接下來幾天仍持續會有高溫出現的機會，各地高溫普遍有33至36度，中南部淺山地區仍是容易出現極端高溫的區域，另一個容易出現沉降增溫高溫的地方則是在台北盆地內，台東地區在西南風較強的情況下，要留意是否有局部焚風出現的機會。白天高溫炎熱，加上陽光很強，盡可能待在室內，如果要外出活動務必做好防曬、防中暑的準備。

下一次天氣比較明顯的變化時間，吳聖宇表示，預估會落在下周五、下周六，到時將有一波鋒面快速通過台灣，各地由北到南有降雨增多的機會。不過這波鋒面仍屬於快速移動型，加上還沒有西南季風的配合，因此仍不是典型的梅雨鋒面型態，還是偏向春雨的類型。鋒面通過後，大環境風向將轉為偏北風，屆時溫度也會有較為轉涼的機會。

吳聖宇表示，下周在菲律賓東南方海面有颱風發展的機會。隨著西南季風進入南海南部，並且往菲律賓東南方、太平洋低緯度海域延伸，配合太平洋高壓外圍的偏東風，較為明顯的季風低壓槽將在菲律賓東南方建立。季風低壓槽中，很快就會有熱帶擾動發展，有機會在下周後半到周末颱風在菲律賓東南方海面出現。

大趨勢看起來，颱風發生後剛好遇上太平洋高壓東退過程，吳聖宇表示，因此預期颱風會以拋物線路徑北轉的機會較高，經過台灣、琉球以東後往日本南方海面而去，直接威脅台灣的機會較低。

但是，他說，這個颱風的出現，將會暫時把西南季風牽制在南海南部到菲律賓一帶，而且在颱風轉向北上的過程中，也會讓鋒面不易在台灣附近維持。所以雖然預期5月底前太平洋高壓就會東退，西南季風也正式進入南海，但是台灣附近卻不會馬上就進入梅雨特徵的環境內，也就是說，今年5月的梅雨很可能會整個落空，進入梅雨環境的時間明顯偏晚。

吳聖宇表示，再來就是要等到颱風北上後，也就是大約6月初，西南季風隨颱風尾向北延伸上來到南海北部、台灣附近區域，屆時等到有鋒面南下，兩者配合在一起後，台灣才會正式進入梅雨特徵的環境內。不過、也有部分預報認為、6月初在南海還會有其他的熱帶擾動發展，因此後續的變化仍然相當複雜，6月初能否順利進入正式的梅雨環境、可能還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。