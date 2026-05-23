台灣烤番薯 專家示警今恐現極端高溫 真正梅雨特徵最快要等到6月初

今明兩天台灣持續位在高壓外圍的西南風暖空氣範圍內，維持夏季型的天氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，各地上午為多雲到晴，午後山區雲層增多，可能有些零星局部降雨出現的機會，不過水氣有限，即使有午後降雨應該也很少，天氣算是相當穩定。溫度方面也是持續高溫炎熱，各地高溫有33至36度，部分地區會出現37至38度或以上的極端高溫。

吳聖宇表示，這種高壓外圍西南風，預估將持續影響到下周四左右，天氣大致穩定，清晨在西南風迎風面的中部以南沿海可能有零星的海陸風環流降雨，午後則是轉換到山區有局部熱對流發展並且向東北方向擴展帶來局部、零星降雨的機會。預報資料看起來這兩種降雨的訊號都很微弱，主要是因為環境水氣少、大氣又較為穩定的關係，降雨量應該都很有限。溫度方面持續偏高，各地有33至36度高溫機會，局部地區有37至38度極端高溫出現的可能性。

至於是否能期待梅雨降溫？吳聖宇表示，下周五、下周六將有下一波鋒面通過台灣，屆時天氣將有一次轉變，降雨增多，不過目前看起來這波鋒面仍不是梅雨鋒面的型態，仍然屬於快速移動、通過的類型。

雖然預期下周後半西南季風會逐漸進入南海南部、菲律賓附近海域，但是吳聖宇說，隨著菲律賓東南方季風低壓槽建立以及槽中熱帶擾動發展，西南季風將被熱帶擾動牽制，位置偏南，跟鋒面之間並沒有明顯的配合情況。等到鋒面來到台灣附近時，季風槽中的擾動（颱風）也已經靠近到台灣東南方、菲律賓東方海域，鋒面結構也可能受到颱風干擾而快速掠過台灣，無法在台灣附近停留。在這兩種現象同時出現的情況下，台灣附近一直到5月底要進入真正梅雨特徵的機會看來並不高。

吳聖宇表示，後續可能要等到6月初，颱風北上後，將西南季風往北帶到南海中北部以及台灣附近區域，再來鋒面再度南下時才有機會配合為較為典型的梅雨鋒面特徵型態。不過，有部分預報認為，南海可能還有第二個熱帶擾動發展的機會，如果真有第二個擾動發展，情況就會變得複雜許多，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。