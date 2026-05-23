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北市石牌凌晨30.6度高溫 鄭明典：夏季特徵 夜間氣溫也降不下來
天氣高溫炎熱，台北市石牌測站今天凌晨1時30分出現30.6度高溫，台北市內湖測站凌晨也有30.3度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，夜間氣溫也偏高，夏季的特徵，不只是白天氣溫高，夜間氣溫也降不下來。
中央氣象署說，今天各地為晴到多雲、高溫炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，台東甚至有焚風發生的機率。近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級。午後局部有對流發展，中部以北及宜花山區有零星短暫雷陣雨，且東北部平地也有降雨的機率，不過降雨範圍小、也較短暫。澎湖多雲時晴，25至30度；金門陰時多雲，25至29度；馬祖多雲短暫陣雨，24至28度。
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