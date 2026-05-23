快訊

川普兩度提起台灣偷走晶片業 美貿易代表談半導體關稅這麼說

《歌手》首播爆黑幕！庾澄慶爆冷淘汰前「被逼換歌」…後台對話直播全放送

Google一鍵登入超好用？9成民眾已成駭客肥羊 專家示警恐讓資料全失

聽新聞
0:00 / 0:00

北市石牌凌晨30.6度高溫 鄭明典：夏季特徵 夜間氣溫也降不下來

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地為晴到多雲、高溫炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，台東甚至有焚風發生的機率。本報資料照片
今天各地為晴到多雲、高溫炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，台東甚至有焚風發生的機率。本報資料照片

天氣高溫炎熱，台北市石牌測站今天凌晨1時30分出現30.6度高溫，台北市內湖測站凌晨也有30.3度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，夜間氣溫也偏高，夏季的特徵，不只是白天氣溫高，夜間氣溫也降不下來。

中央氣象署說，今天各地為晴到多雲、高溫炎熱，白天高溫普遍來到32至35度，尤其大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36度以上，台東甚至有焚風發生的機率。近中午前後紫外線偏強，會達到過量或危險等級。午後局部有對流發展，中部以北及宜花山區有零星短暫雷陣雨，且東北部平地也有降雨的機率，不過降雨範圍小、也較短暫。澎湖多雲時晴，25至30度；金門陰時多雲，25至29度；馬祖多雲短暫陣雨，24至28度。

鄭明典 高溫

延伸閱讀

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

未來1周晴朗酷熱 氣象署示警「3大高溫好發區」恐飆37度

梅雨鋒面1關鍵原因下不來 專家示警：未來3天炙熱無極限 周末更飆高溫

今炙熱如盛夏南部飆逾39度 吳德榮：將屢創高溫 下周這2天達最高峰

相關新聞

管中閔同框公車司機有亮點 又被民眾問「兩岸會衝突嗎」讓他感慨吐1句

中研院士、台大前校長管中閔昨天從台大搭公車返家，不但被司機認出，對方還是他的書迷，並把他的著作「大學的脊梁」帶在身上，兩人開心合影。他下車後在小店用餐，也被隔壁桌一家三口的客人認出，其中的家長還請教他意見「你覺得兩岸之間會衝突嗎？」管中閔感慨，「原來這已成為市井之間的日常關切了」。

今炙熱如盛夏南部飆逾39度 吳德榮：將屢創高溫 下周這2天達最高峰

周末天氣晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定。山區午後偶有零星短暫降雨的機率，範圍很小，機率也低。

今年梅雨無望？ 專家曝空梅3大特徵 關注5月29日新1波鋒面南下影響

「霉雨」？或「沒雨」？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，「空梅」，通常指的是到了梅雨季節，雖然有梅雨鋒面活動，但降雨量明顯偏少，甚至長時間缺乏典型梅雨降雨的情況。

忘了名字也別忘了愛 神經科名醫談失智：高知識分子容易隱藏警訊

前總統馬英九近日因家人向法院聲請「輔助宣告」，引發外界對失智照護與法律安排高度關注。隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市神經內科知名醫師宋思權臉書分享「假如有一天我得了失智症」，以22條寫給未來自己的守則，提醒親友在失智來臨時，給予長輩更多耐心與理解。文章真摯動人，引發不少網友共鳴，直呼「看完眼眶濕了」。

5月底到6月初將有颱風生成？粉專估至少1個 曝路徑走向關鍵

將有颱風發展？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠從目前模擬結果來看，󠀠5月底到6月初這段期間，󠀠西北太平洋至南海一帶熱帶活動有明顯增加的趨勢。 除了菲律賓東方海域，󠀠持續有熱帶系統發展訊號之外，󠀠南海至中南半島附近也開始出現擾動發展的模擬結果。󠀠󠀠

北市石牌凌晨30.6度高溫 鄭明典：夏季特徵 夜間氣溫也降不下來

天氣高溫炎熱，台北市石牌測站今天凌晨1時30分出現30.6度高溫，台北市內湖測站凌晨也有30.3度。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，夜間氣溫也偏高，夏季的特徵，不只是白天氣溫高，夜間氣溫也降不下來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。