5月底到6月初將有颱風生成？粉專估至少1個 曝路徑走向關鍵

將有颱風發展？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠從目前模擬結果來看，󠀠5月底到6月初這段期間，󠀠西北太平洋至南海一帶熱帶活動有明顯增加的趨勢。 除了菲律賓東方海域，󠀠持續有熱帶系統發展訊號之外，󠀠南海至中南半島附近也開始出現擾動發展的模擬結果。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠其中，󠀠菲律賓東方的系統目前大多數系集路徑偏向北轉，󠀠朝日本南方海域方向移動，󠀠只有少數路徑較接近台灣東方。至於南海一帶的系統，󠀠目前變數則更大，󠀠不同模式之間的差異仍然相當明顯。這也代表5月底到6月初這段期間，󠀠西北太平洋至南海的大氣環流，󠀠可能會變得更加複雜。

「而目前比較能確定的是，󠀠這段期間至少有1個颱風形成」，󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠不過現階段無論是生成位置、發展強度，還是後續路徑，都還有很大的調整空間。尤其太平洋高氣壓的強弱與勢力範圍變化，󠀠將是路徑走向的關鍵，󠀠因此目前先不用急著對單一路徑下定論，󠀠持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。