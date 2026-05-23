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5月底到6月初將有颱風生成？粉專估至少1個 曝路徑走向關鍵
將有颱風發展？氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從目前模擬結果來看，5月底到6月初這段期間，西北太平洋至南海一帶熱帶活動有明顯增加的趨勢。 除了菲律賓東方海域，持續有熱帶系統發展訊號之外，南海至中南半島附近也開始出現擾動發展的模擬結果。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，其中，菲律賓東方的系統目前大多數系集路徑偏向北轉，朝日本南方海域方向移動，只有少數路徑較接近台灣東方。至於南海一帶的系統，目前變數則更大，不同模式之間的差異仍然相當明顯。這也代表5月底到6月初這段期間，西北太平洋至南海的大氣環流，可能會變得更加複雜。
「而目前比較能確定的是，這段期間至少有1個颱風形成」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不過現階段無論是生成位置、發展強度，還是後續路徑，都還有很大的調整空間。尤其太平洋高氣壓的強弱與勢力範圍變化，將是路徑走向的關鍵，因此目前先不用急著對單一路徑下定論，持續觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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