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管中閔同框公車司機有亮點 又被民眾問「兩岸會衝突嗎」讓他感慨吐1句

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔（左）搭公車被司機（右）認出，還隨身攜帶他的書「大學的脊梁」。圖／取自管中閔臉書
管中閔（左）搭公車被司機（右）認出，還隨身攜帶他的書「大學的脊梁」。圖／取自管中閔臉書

中研院士、台大前校長管中閔昨天從台大搭公車返家，不但被司機認出，對方還是他的書迷，並把他的著作「大學的脊梁」帶在身上，兩人開心合影。他下車後在小店用餐，也被隔壁桌一家三口的客人認出，其中的家長還請教他意見「你覺得兩岸之間會衝突嗎？」管中閔感慨，「原來這已成為市井之間的日常關切了」。

管中閔常在臉書分享生活趣事，他昨晚寫下「今天一定是個好日子」。記錄他昨天傍晚在公館站搭公車返家，司機看了他後就開口問「請問你是校長嗎？」然後興奮地說「我正在看你的書」，而駕駛座旁就擺著1本「大學的脊梁」。他於是應對方要求，在書上簽名並且合照紀念。

接著他下車後去路邊小店吃飯，鄰桌坐了一家三口，其中的家長先開口「請問你是校長嗎？」後來問了他一個沉重問題，「校長，你覺得兩岸之間會衝突嗎？ 」原來這已成為市井之間的日常關切了。

管中閔 台大 兩岸

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