今年梅雨無望？ 專家曝空梅3大特徵 關注5月29日新1波鋒面南下影響

「霉雨」？或「沒雨」？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，「空梅」，通常指的是到了梅雨季節，雖然有梅雨鋒面活動，但降雨量明顯偏少，甚至長時間缺乏典型梅雨降雨的情況。

他說，在台灣的氣象實務上，「空梅」並沒有絕對統一的官方數值定義，但通常會從當年梅雨季總降雨量、鋒面實際通過次數、降雨的持續性及集中性，以及水庫入流量等條件來進行綜合判定。

梅雨季的降雨量若明顯偏少，林得恩表示，低於氣候平均值的50–70%，局部地區還會發生偏乾、趨旱現象。而可能造成「空梅」的環境特徵，有以下3個：

1，有梅雨鋒面出現，但降雨強度偏弱：可能是，鋒面結構鬆散、鋒面位置偏北、對流強度不強或環境水氣不足。

2，梅雨鋒停留時間較短：鋒面無滯留特性，反而移動快速，導致降雨無法集中及顯著，無持續降雨。

3，西南氣流不明顯：缺乏南海水氣以及季風輸送，關鍵補給無法有效補上。

他說，今年，梅雨季的降雨量迄今確實偏少；不過，也無需過度緊張。從最新的氣候模式來看，預估在5月29日左右，會有一波新的梅雨鋒面有機會進一步南下影響到台灣的天氣，持續追蹤觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。