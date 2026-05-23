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今炙熱如盛夏南部飆逾39度 吳德榮：將屢創高溫 下周這2天達最高峰

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白天炙熱如盛夏，將連日屢創今年高溫，下周二、下周三達最高峰，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
白天炙熱如盛夏，將連日屢創今年高溫，下周二、下周三達最高峰，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

周末天氣晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定。山區午後偶有零星短暫降雨的機率，範圍很小，機率也低。

吳德榮說，因在暖氣團內，白天炙熱如盛夏，將連日屢創今年高溫，下周二、下周三達最高峰，應注意防曬、防中暑。今天南部地區最高氣溫將達在39度以上，其他各地區的最高氣溫都在36度以上。今天北部23至36度、中部23至37度、南部23至39度、東部22至36度。

至於梅雨季第4波鋒面，吳德榮表示，下周五、下周六鋒面南下，轉雨降溫。31日、6月1日鋒面型態破壞，天氣好轉，恢復晴熱。

不過，他說，歐洲及AI模式31日20時模擬圖顯示，期末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海向東北大迴轉，轉向位置雖各有差異，鋒面型態已受到破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲（左圖）及AI（右圖）模式31日20時模擬圖顯示，期末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海向東北大迴轉，轉向位置雖各有差異，鋒面型態已受到破壞。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲（左圖）及AI（右圖）模式31日20時模擬圖顯示，期末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海向東北大迴轉，轉向位置雖各有差異，鋒面型態已受到破壞。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 高溫

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