未來2周天氣展望 氣象署：先晴朗炎熱 後水氣增多

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周各地為晴到多雲的炎熱天氣，午後有局部零星短暫雷陣雨；期末短暫受鋒面影響，高溫下降。第2周雲量增多，環境場水氣逐漸增加，降雨訊號有增加的趨勢。

氣象署表示，6月上旬以前，西北太平洋及南海有熱帶擾動生成訊號，留意氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「多於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。