愛肝達人站／怎麼停了「瘦瘦針」，還一直瘦下去！

這幾年，「瘦瘦針」幾乎成了全民運動。尤其不少中年婦女，更是趨之若鶩。以前減肥靠意志力，現在靠科技。人過四、五十歲，腰圍突然開始自我「突圍」，不僅身材走了樣，脂肪肝、高血糖、高血壓，也跟著找上門。

於是，「瘦瘦針」成了許多人的救星。它原本是糖尿病藥物，後來發現能抑制食欲、延緩胃排空，讓人比較不容易餓。很多人不只瘦了，連血糖、脂肪肝也改善。雖然一個月自費近萬元，還是很多人甘願投資。

門診裡一位五十多歲女士，就是如此。她中年後開始發胖，一直很介意身材，總覺得自己越來越沒有女性魅力。後來聽朋友推薦，也跟著去打瘦瘦針。幾個月後果然有效，瘦了好幾公斤，腰線回來了，衣服又穿得下。朋友都說她變年輕，她自己也重新找回信心。

於是，她停藥了。但奇怪的是，停了瘦瘦針後，體重卻還一路往下掉。剛開始她其實有點開心。「是不是體質變好了？」、「還是藥效特別持久？」

但瘦著瘦著，她開始笑不出來。胃口變差、容易疲倦，右上腹悶悶的，人也沒精神。她來看診時苦笑說：「醫師，我以前怎麼減都瘦不下來，現在停藥還一直瘦，反而有點怕。」「瘦瘦針效果會這麼久嗎？」

聽到這裡，我心裡警鈴響了。因為一般停掉瘦瘦針後，食欲通常會慢慢恢復，有些人甚至很快復胖。如果停藥後還持續消瘦，就得找原因。中年女性體重莫名下降，常見原因包括甲狀腺亢進、糖尿病，但醫師最怕的，還是癌症。

我幫她抽血，也做了腹部超音波。沒想到，肝臟裡看到好幾顆不太對勁的陰影。進一步檢查確認「肝癌」，而且已經末期。原來她本身有B型肝炎，但多年沒有追蹤。因為一直胖胖的、身體也沒什麼不舒服，總覺得自己應該沒事。誰知道，癌症早已在體內偷偷長大。

其實，瘦瘦針讓人瘦，是因為吃得少；癌症讓人瘦，卻是身體被悄悄消耗。

癌細胞像個不請自來的房客，拚命吃掉身體的營養。病人胃口變差、肌肉流失，體重便一路往下降，有時症狀甚至和打瘦瘦針很像。所以，真正可怕的不是「變瘦」，而是不知道自己為什麼變瘦。

以前病人最常問：「醫師，我怎麼都瘦不下來？」現在我反而常提醒一句：「花錢變瘦，多半笑得出來；沒花錢自己一直瘦，可要提高警覺。」

老祖宗早就講過一句話：免費的，往往最貴，用在醫學上，也是個真理。

●肝病防治學術基金會「苗栗縣竹南鎮免費抽血癌篩&腹超活動」，活動日期：2026年6月6日(六)

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