院長講堂／萬芳醫院院長劉燦宏 奉行僕人式領導精神 打造大台北南區示範

「如果媽媽沒有跌倒受傷，我這輩子大概不會當醫師。」台北市立萬芳醫院院長劉燦宏為母親推輪椅近40年，秉持僕人式領導作風，盼帶領萬芳醫院成為大台北南區示範醫院。他從醫初衷是希望將病患的疾病治好，自己也能過得踏實。

劉燦宏（後）當醫師與媽媽跌倒釀脊髓損傷有關。他為媽媽推輪椅近40年。圖／萬芳醫院提供

因母親病痛從醫 專攻復健

劉燦宏踏上醫學之路，與媽媽意外跌倒釀脊髓損傷有關。「媽媽是改變我生命的貴人。」他國小畢業時，突遇這場家庭劇變，目睹媽媽的痛苦後，立志成為「能接好神經」的醫師，後來發現並不容易，轉而走上復健之路。

台北醫學大學醫學系畢業後，劉燦宏進入台大醫院接受專科訓練，到澎湖完成公費生離島服務後，擔任署立澎湖醫院復健科主任。後來擔任萬芳醫院復健醫學部及肥胖防治中心主任，著重腦中風、脊髓損傷等身心障礙者復健，以及肥胖治療。

改革身心障礙鑑定制度

2008年劉燦宏接任衛福部雙和醫院復健部主任一職。隨後在他當主治醫師第10年時，突然接到衛福部長邱文達來電，一句「你有聽過ICF（身心障礙鑑定制度）？」他的人生自此轉變，接下了第二年計畫主持人（第一年計畫主持人是邱文達），此後長達10年他將全部心思放在ICF的改革完善上。

「早年醫師與病患對於身心障礙鑑定沒共識，常造成雙方很大衝突。」劉燦宏說，那些年他幾乎天天在立法院開公聽會，跟醫師、身心障礙等團體說明政策，透過透明化資訊傳遞，漸漸地不再有反對聲浪。

劉燦宏坦言，「那段時間是人生最挫折也是最有貢獻的時期，是我的人生最高峰」，他把台灣經驗推廣至日本、香港、以色列、德國等地，猶如藝術家安迪・沃荷所言「在未來，每一個人都會有聞名於世15分鐘」。他如今肩負衛福部身心障礙鑑定專家小組委員兼召集人的重任。

教育耕耘 教導利他精神

從醫療現場到政策推動，劉燦宏持續在教育現場耕耘，2016年接掌北醫醫學系主任，教導醫學生從醫不能太勢利，應該秉持「利他」等人文素養，而且看病不只是看疾病，連同家庭、經濟、社會福利等「全人」面向來看。

劉燦宏從基層主治醫師做起，2024年2月接任萬芳醫院院長。踏入醫界迄今33年，他採行以服務為核心的僕人式領導作風，成就團隊而非個人，每每開會都是問大家他還能幫上什麼？他致力將萬芳醫院打造成大台北南區的示範醫院，強化與社區連結，服務木柵、景美、新店、深坑等雙北民眾。

劉燦宏說，萬芳醫院要維持醫學中心的規模不容易，要聘任足夠的醫師，硬體得具備高階檢查設備，投資成本非常高，目前至少穩定成長不虧錢。他任內規畫「醫療科一科一AI，一科多BI」策略，落實智慧管理和推動價值醫療，打造全智慧病房，盼透過自動化中央監控減少護理人力負擔，提升醫療體系照護效能。

萬芳醫院院長劉燦宏。記者曾學仁／攝影

打羽球紓壓 晚飯後會散步

工作之餘，劉燦宏保有10餘年打羽球的運動愛好，「執拍性運動」需要手眼協調，是預防失智症最好的運動，而且打羽球能舒緩工作壓力，因此他常與同事相約下班後切磋球技。此外，他每日晚餐後會到中正紀念堂或大安森林公園散步4公里。

「所有的病都是吃出來的。You are what you eat.」劉燦宏說，所有疾病都與飲食相關，像會胖不要歸咎於壓力，飲食占比居多，建議吃東西要隨時調整。

劉燦宏

●專長：腦中風後復健、脊髓損傷復健治療、運動傷害復健、退化性關節炎

●現職：台北市立萬芳醫院院長、衛福部身心障礙鑑定專家小組委員兼召集人

●學歷：國立陽明大學博士、國立陽明大學碩士、台北醫學大學醫學士、哥倫比亞大學研究員

●經歷：

台北醫學大學醫學院副院長、醫學系主任

衛福部雙和醫院副院長、復健醫學部主任

萬芳醫院復健醫學部主任、肥胖防治中心主任

澎湖醫院復健科主任

給病人的一句話：所有的病都是吃出來的，吃東西要隨時調整。