健康你我他／到清新環境旅遊 助改善過敏困擾

過敏現象已伴隨我數十年，不曾離開過。我正如同「春江水暖鴨先知」的鴨子般，每當季節變換時，連續幾天清晨起床便噴嚏連連、鼻涕橫流，非得擤過鼻涕後方能罷休，直到氣候穩定，我的過敏症狀才會休止。

所謂「三折肱而成良醫」，在多次抗過敏過程中，曾因大啖海鮮而引發皮膚紅腫癢的蕁麻疹，當下奇癢無比，只能立即就醫打針，瞬間能讓身體恢復正常，但治標不治本，隨年齡增長體質改變，食物過敏現象才逐漸獲得緩解，只要刻意避開過敏原，那些惱人的發癢紅腫症狀便不復上身。

雖然打噴嚏、流鼻水症狀依舊無解，但說也奇怪，一旦出國散心或遠離塵囂，到環境清幽的度假勝地旅遊，我的過敏現象便煙消雲散不藥而癒，連醫師也對改變環境有助於過敏體質改善的說法深表認同，並鼓勵我有空時多去空氣清新的地方走走，選擇品質優異的環境做運動，更能有益健康，抑制過敏現象發生。