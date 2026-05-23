聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／到清新環境旅遊 助改善過敏困擾

聯合報／ 文／柯凡（高市楠梓）
到環境清幽的地方旅遊，有助過敏症狀改善。圖／柯凡提供
到環境清幽的地方旅遊，有助過敏症狀改善。圖／柯凡提供

過敏現象已伴隨我數十年，不曾離開過。我正如同「春江水暖鴨先知」的鴨子般，每當季節變換時，連續幾天清晨起床便噴嚏連連、鼻涕橫流，非得擤過鼻涕後方能罷休，直到氣候穩定，我的過敏症狀才會休止。

所謂「三折肱而成良醫」，在多次抗過敏過程中，曾因大啖海鮮而引發皮膚紅腫癢的蕁麻疹，當下奇癢無比，只能立即就醫打針，瞬間能讓身體恢復正常，但治標不治本，隨年齡增長體質改變，食物過敏現象才逐漸獲得緩解，只要刻意避開過敏原，那些惱人的發癢紅腫症狀便不復上身。

雖然打噴嚏、流鼻水症狀依舊無解，但說也奇怪，一旦出國散心或遠離塵囂，到環境清幽的度假勝地旅遊，我的過敏現象便煙消雲散不藥而癒，連醫師也對改變環境有助於過敏體質改善的說法深表認同，並鼓勵我有空時多去空氣清新的地方走走，選擇品質優異的環境做運動，更能有益健康，抑制過敏現象發生。

過敏 旅遊 海鮮 蕁麻疹 運動

延伸閱讀

健康你我他／忽冷忽熱鼻眼癢 學習與過敏共處

吃益生菌能改善皮膚？藥師揭關鍵因素：有機會 但不能亂吃

半年沒用冷氣！32歲男一開就送醫 高燒3天「左肺大面積感染」險喪命

46歲男突急性腦中風半癱 復健併用高壓氧治療…行走擺脫枴杖

相關新聞

物流之亂燒近2個月 中華郵政：A7園區拚下月優化

中華郵政斥資逾二百億元打造Ａ7智慧物流園區，其中「北台灣郵件作業中心」自四月初試營運以來，設備卡件、人力不足、包裹毀損、掛號延遲等狀況不斷，掛號信件與司法文書封發作業延遲嚴重，原本二、三天可送達信件，竟出現延誤一周才送達的情況，掛號時效大倒退。

院長講堂／萬芳醫院院長劉燦宏 奉行僕人式領導精神 打造大台北南區示範

「如果媽媽沒有跌倒受傷，我這輩子大概不會當醫師。」台北市立萬芳醫院院長劉燦宏為母親推輪椅近40年，秉持僕人式領導作風，盼帶領萬芳醫院成為大台北南區示範醫院。他從醫初衷是希望將病患的疾病治好，自己也能過得踏實。

愛肝達人站／怎麼停了「瘦瘦針」，還一直瘦下去！

這幾年，「瘦瘦針」幾乎成了全民運動。尤其不少中年婦女，更是趨之若鶩。以前減肥靠意志力，現在靠科技。人過四、五十歲，腰圍突然開始自我「突圍」，不僅身材走了樣，脂肪肝、高血糖、高血壓，也跟著找上門。

非聽不可／瓣膜手術要「開大刀」嗎？ 傳統與微創手術如何選擇

主講：振興醫院肥厚型心肌症治療中心主任陳怡誠

健康你我他／到清新環境旅遊 助改善過敏困擾

過敏現象已伴隨我數十年，不曾離開過。我正如同「春江水暖鴨先知」的鴨子般，每當季節變換時，連續幾天清晨起床便噴嚏連連、鼻涕橫流，非得擤過鼻涕後方能罷休，直到氣候穩定，我的過敏症狀才會休止。

健康永續行動家／三軍總醫院院長蔡宜廷 強化數位轉型

成立於民國三十五年的三軍總醫院，前身為台灣陸軍醫院，歷經多階段改組演變，民國五六年正式改制為「三軍總醫院」，民國八九年遷建內湖，且正進行「重症醫療大樓」新建工程，加強國軍與民間的重症醫療應變能力，持續維持醫學中心級的頂尖醫療服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。