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物流之亂燒近2個月 中華郵政：A7園區拚下月優化

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
中華郵政Ａ7智慧物流園區的北台灣郵件中心四月初試營運至今，頻頻發生自動化分揀設備出包、人力不足等情形，中華郵政董事長王國材（右二）日前為此前往園區視察。圖／中華郵政提供
中華郵政Ａ7智慧物流園區的北台灣郵件中心四月初試營運至今，頻頻發生自動化分揀設備出包、人力不足等情形，中華郵政董事長王國材（右二）日前為此前往園區視察。圖／中華郵政提供

中華郵政斥資逾二百億元打造Ａ7智慧物流園區，其中「北台灣郵件作業中心」自四月初試營運以來，設備卡件、人力不足、包裹毀損、掛號延遲等狀況不斷，掛號信件與司法文書封發作業延遲嚴重，原本二、三天可送達信件，竟出現延誤一周才送達的情況，掛號時效大倒退。

Ａ7物流之亂延燒近兩個月，郵政工會接連批評，質疑資方至今仍未真正找出問題核心。中華郵政強調，目前郵件時效已逐步恢復正常，六月初將完成所有優化作業，下半年招考一四四八人，補足第一線作業人力。

台灣郵政產業工會指出，近日接獲同仁反映，公司為了清理積壓掛號信件，要求北台灣郵件處理中心強制輪流加班，直到掛號積壓量下降，相關措施在基層強烈反彈後才緊急取消。

中華郵政企業工會直言，Ａ7物流園區正面臨系統性危機，包括自動化分揀設備出現條碼辨識率偏低、系統合流瓶頸與嚴重卡件情況，甚至因機械推力或軌道設計問題，導致部分信件與包裹受損。

中華郵政企業工會還提到，掛號與包裹配送也因此出現延遲情況，尤其又以一般掛號與司法文書封發延誤情況最為嚴重，部分竟延遲長達一周。然而各地郵局原本編制就偏緊，公司卻又抽調現有人力北上支援，不只影響地方郵務，也讓第一線員工長期處於高壓狀態。

中華郵政企業工會表示，中華郵政應立即調整Ａ7處理量能、重新檢討流程動線與現場訓練，同時停止跨區大量抽調人力，並建立延誤補償與勞資共同監督機制。

中華郵政副總經理蔡文慶強調，Ａ7初期確實因作業疏失與人力未一步到位，導致郵件延遲與混亂，但目前狀況已逐步穩定。掛號郵件若當天未清完，隔天也能完成，整體已回到公告時效內。

蔡說，目前Ａ7共有約八十八個月台碼頭，是原台北郵件中心的五倍，包裹分揀量能每小時最高可達二萬四千件；掛號函件與平信分揀機每小時處理量則可達四萬件，設備整體量能並無問題，真正較吃重的是「非標準件」仍需人工處理。目前每日約有三千件須人工介入，但相信隨著操作熟練與流程優化，已能當天完成處理。

中華郵政

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