家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

開場由舞鈴劇場奇幻傳説精彩演出。 圖／家樂福文教基金會 提供

家樂福文教基金會一年一度的文化藝術（22）日於台北國家兩廳院藝文廣場與中正紀念堂民主大道盛大開幕，今年以「改變有我，藝起回家」為主題，結合藝文展演、永續市集、地方創生與公益行動，打造為期三天的城市藝術盛會。開幕首日由同樣迎來40週年的舞鈴劇場，以大型奇幻演出《魔幻旅程》揭開序幕，吸引超過萬名民眾到場參與，預估三天活動將吸引超過6萬人次參與。

家樂福文教基金會表示，今年文化藝術季規模創下歷年之最，不僅串聯超過200位藝文、永續與地方創生夥伴，更集結超過130攤永續市集、獨立書店策展，以及30週年影響力特展，希望讓民眾在藝術與生活之間，看見改變的力量。

開幕式現場眾多貴賓出席，包括家樂福文教基金會董事陳玲玉、黃炳德、于國華，家樂福文教基金會執行長蘇筱駗，以及家樂福總經理王俊超率領主管團隊共同參與。農業部、環境部、國家發展委員會與台北市政府等單位代表也到場支持，共同見證藝術、永續與公益跨界串聯的重要時刻。

家樂福團隊、總統府、農業部、環境部、國家發展委員會、台北市政府、水保署等與舞鈴劇場一同為2026家樂福文化藝術季拉開序幕。 圖／家樂福文教基金會 提供

家樂福文教基金會執行長蘇筱駗於開幕致詞時表示，文化藝術季一路走訪許多城市，也因此認識許多地方職人與藝文夥伴，希望這三天活動大家都能用實際行動支持他們；基金會長年堅持以「免費、公開、戶外」的方式舉辦活動，就是希望讓更多家庭能無負擔接觸藝術。今年更特別規劃輪椅友善空間，讓更多族群都能自在參與藝文活動。

今年文化藝術季夜間演出由三大重量級團隊輪番登場，包括舞鈴劇場《魔幻旅程》、FOCASA馬戲團《宇宙大冒險》與紙風車劇團《順風耳的新香爐》，橫跨新馬戲、親子劇場與舞鈴藝術，打造戶外大型星空劇院。白天則安排多組培力團隊與公益團體進行快閃演出，包括親愛愛樂弦樂團、尼布恩合唱團及精靈幻舞舞團等，希望讓更多孩子與青年站上舞台，被社會看見。

除了藝文展演，現場同步規劃大型永續市集，集結地方創生品牌、青農、美食職人與永續品牌。活動全面推動不使用一次性餐具，鼓勵民眾自備餐具、購物袋與搭乘大眾交通工具，透過生活實踐響應低碳永續。環境部代表指出，家樂福長期推動環保與永續行動，藝術季更成為大型戶外活動落實減塑的重要示範。

此外，今年也特別規劃「家樂福文教基金會30週年影響力特展」，回顧基金會30年來在藝文推廣、食物捐贈、兒少教育、動物福利與永續產業等領域的投入成果。基金會統計，30年來已累積公益投入超過6億元，募集與捐贈逾4,400公噸食物，幫助超過224萬個家庭，同時與超過200個藝文團隊合作，累積超過50萬人次參與藝文活動。

家樂福文教基金會董事陳玲玉表示，自己一路參與基金會30年發展，看見基金會從企業公益逐漸成為串聯文化、永續與社會參與的重要平台，內心相當感動。她也提到「家樂福」這個名字當年象徵「家家快樂又幸福」，未來基金會也將持續秉持初衷，為更多家庭帶來快樂與幸福。

每年的家樂福文化藝術季，不只是活動，更是一場全民共同參與的社會實驗，希望透過藝術、永續與生活的結合，邀請每一個人藝起回家，因為改變，從「我」開始，也在「我們」之中繼續前進。

家樂福文化藝術季盛大登場，吸引上萬人潮參與。 圖／家樂福文教基金會 提供

2026家樂福文化藝術季

📅 時間：5月22日（五）至5月24日（日）

📍 地點：台北 國家兩廳院藝文廣場／中正紀念堂 民主大道

🎫 全程免費參與

🔗 活動詳情：請見官網https://iamthechange2026.com/