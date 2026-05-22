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農民憂美國寬皮柑降稅 農業部：國產柑橘仍具優勢

中央社／ 台北22日電

根據台美對等貿易協定（ART），美國寬皮柑進口關稅將由35%降為10%，台中柑橘果農今天在一場記者會中對此表達憂心。農業部表示，國產柑橘仍具優勢，且兩者無直接競爭關係。

針對台中市議會國民黨團召開寬皮柑議題記者會，要求政府正視農民困境，農業部晚間提出說明。

農業部表示，美國寬皮柑主要為椪柑及砂糖橘等雜柑，茂谷柑屬雜交柑並不在寬皮柑範圍。依據海關統計，「其他寬皮柑」近5年每年平均進口量6081公噸，其中自美國進口1115公噸，只占台灣寬皮柑消費量的1%。

農業部說，台灣自美國進口寬皮柑期間為每年3至5月，並非國內柑橘主要產季，顯示美國產品定位僅為短期市場補充，與國產椪柑並無直接競爭關係。

此外，國內外寬皮柑價格差距明顯，農業部舉例，目前美國寬皮柑進口價格約每公斤新台幣94元（含稅），即使未來關稅調降至10%，價格仍約77元，遠高於國內產地價格約每公斤45元。

農業部說，國產椪柑在新鮮度、風味及供應穩定性上具明顯優勢，且市場供應充足，國人消費仍以當季國產水果為主，且美國產品必須與南非、澳洲等進口來源競爭，對國內柑橘產業影響輕微。

農業部表示，ART尚未送立法院審議，「其他寬皮柑」進口關稅仍維持35%。農糧署將持續推動產銷履歷與可追溯制度，擴大國內行銷，並建立優質集團產區，全面鞏固國產柑橘競爭力，穩定農民收益。

農業部 美國 台中

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