柏林愛樂鋼琴四重奏今天傍晚抵台，23日將在台南文化中心帶來室內樂盛宴。成員之一中提琴家韓特表示，馬斯克需要火箭才能去外太空，「但只要有音樂，每個人就可以到達各個星球。」

柏林愛樂鋼琴四重奏（Berlin Philharmonic Piano Quartet）由小提琴家埃斯納歐拉（Luis Esnaola）、中提琴家韓特（Matthew Hunter）、大提琴家韋柏（Knut Weber）以及伊莉莎白大賽金獎得主鋼琴家葛羅（ Markus Groh）組成，他們將帶來拿手的布拉姆斯（Johannes Brahms）3首鋼琴四重奏。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，為了讓台南樂迷了解布拉姆斯鋼琴四重奏的音樂世界，這場音樂會別開生面將在早上11時30分登場，每一曲演奏前都有導聆對談。韓特表示，不要害怕室內樂，「隨性而來，敞開你的心與耳朵，不需要帶任何東西就可以享受與理解音樂。」

韓特表示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）需要火箭才能去外太空，「我們只要有音樂就可以，每一次演奏，都會像是到了另外一個宇宙。」尤其是布拉姆斯的音樂充滿情感，很容易理解，「我們長期在高強度的壓力下工作、演奏，但只要進入了如太極的音樂氣旋，感受氣的流動，時間一下子就過去。」

葛羅表示，布拉姆斯自己也是鋼琴家，「如果說布拉姆斯的交響曲像在擁抱全世界，那室內樂更像是他私密的個人自畫像。」葛羅說，布拉姆斯有心魔，擔心寫交響曲時不如貝多芬，於是他在室內樂投入極大心血，也讓這些樂曲充滿了內斂、脆弱且極其親密的情感。

這場音樂會以布拉姆斯三部鋼琴四重奏為核心，首先是抒情的「A大調第二號鋼琴四重奏」；其次是略帶陰鬱與內省氣質的「c小調第三號鋼琴四重奏」，最終以熱情澎湃、吉普賽風格的「G小調第一號鋼琴四重奏」作結，也帶領聽眾走過這3種截然不同的音樂世界。