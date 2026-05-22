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高師大團隊研發專利音頻系統 用「聽覺按摩」助大腦放鬆修復睡眠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄師範大學物理系教授何明宗研究團隊研發出一套「腦動力耳機」技術，有助高壓與睡眠失調族群改善睡眠。圖／高雄師範大學提供
國立高雄師範大學物理系教授何明宗研究團隊研發出一套「腦動力耳機」技術，有助高壓與睡眠失調族群改善睡眠。圖／高雄師範大學提供

睡著和睡眠品質並非畫上等號，國立高雄師範大學物理系教授何明宗研究團隊，從腦波頻率與非線性動力學角度切入，研發出一套「腦動力耳機」技術，嘗試以物理頻率導引大腦進入穩定放鬆狀態，有助高壓與睡眠失調族群改善睡眠。該項技術並已取得台灣、日本美國等多國專利。

何明宗指出，人體在深層睡眠期間，大腦的代謝清除系統才會活化，協助移除神經活動後累積的代謝廢物，因此睡眠不只是「失去意識」，更是神經系統的重要修復過程，若長期處於淺眠、焦慮或高壓狀態，即便睡眠時數足夠，大腦仍可能無法有效恢復，形成俗稱的「假性睡眠」。

現代人長期依賴安眠藥物，雖可快速進入睡眠狀態，未必等同自然放鬆歷程，團隊嘗試從物理學中的「共振」原理切入，利用特定聲波節律與腦波同步化現象，設計多層次音頻模組，希望協助大腦由高張狀態逐步轉入穩定節奏。

何明宗說，這個概念稱為大腦動力論，結合非線性腦波分析技術，發展出專利音頻系統，目前技術已取得台灣、日本、美國與中國等多國專利，原理也並非單純播放白噪音或輕音樂，而是透過具有規律性的聲學節律，引導神經元活動趨於同步與穩定。

「大腦就像一個交響樂團」何明宗形容，大腦由數百億神經元組成，當人處於焦慮與壓力環境時，各區域節律容易失衡，而音頻導引則像是一名「客座指揮」，可透過穩定節拍，協助大腦重新建立協調節奏。

這項技術已於國軍高雄總醫院與奇美醫院進行觀察性研究，初步結果顯示，部分受試者在配戴耳機約15分鐘後，腦波開始呈現較平穩的放鬆型態，顯示音頻節律可能對神經放鬆具有一定影響。

他強調，研究目的並非取代正規醫療或安眠藥物，而是希望透過穿戴科技與聲音物理應用，提供另一種日常輔助方式，這類技術更像是一種「聽覺按摩」，透過穩定節律，幫助失序的大腦重新找回平衡與自我調節能力。

國立高雄師範大學物理系教授何明宗研究團隊研發出一套「腦動力耳機」技術，並已取得台灣、日本、美國等多國專利。圖／高雄師範大學提供
國立高雄師範大學物理系教授何明宗研究團隊研發出一套「腦動力耳機」技術，並已取得台灣、日本、美國等多國專利。圖／高雄師範大學提供

美國 日本 高師大 睡眠

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