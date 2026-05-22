廉航對登機箱抓超嚴？過來人曝加裝「1神器」：保證壓線過關

廉價航空機票價格親民，是許多國人前往日本二、三線城市旅遊的首選。不過，搭乘廉航最讓旅客心驚膽跳的，莫過於嚴格的行李尺寸與重量限制。近日，有網友在Threads上發文抱怨，自己攜帶了近年非常流行的「前開式」20吋登機箱，卻在台灣虎航櫃檯實測時發現厚度「微凸」壓線，深怕遭到地勤刁難。貼文曝光後，引來大批苦主共鳴，更有內行網友無私分享「順利過關」的神招。

一名網友在Threads發文並附上照片，表示自己帶著前開式的登機箱前往虎航櫃檯實測。從側面看，行李箱的厚度剛好壓在測量基準的白線上，稍微凸出了一點點。原PO無奈表示：「以前反正就是鐵架放得進去就好，現在只好出國順便專程來虎航櫃檯量行李……這個虎航地勤會覺得可以嗎？」

貼文曝光後，許多常搭廉航的網友直言，前開式行李箱因為多了一層結構，厚度通常會比一般傳統行李箱更厚，非常容易超過廉航規定的23公分限制。「絕對out！搭廉航手提一律不要用前開式行李箱」、「遇到用皮尺手量的那種肯定不及格」、「現在虎航抓很嚴，不要跟自己的錢包過不去」。

如果已經買了前開式行李箱，又不想被加收高昂的現場託運費，到底該怎麼辦？廣大網友在留言區傳授了幾招實用的「破解大法」：

1.必備「行李束帶」： 由於前開式行李箱的凸出部分通常具有一點彈性，只要使用一至兩條「行李束帶」用力將箱體綁緊、往下壓，就能成功把厚度壓縮到及格邊緣。「用行李束帶束緊，其實凸出來的部分就會safe」、「我上禮拜也帶這個，就是靠束帶瘦身一下才過關」。 2.善用機場包膜服務： 如果自己力氣不夠大，拉不緊束帶，有網友建議可以花點小錢去機場的包膜機服務（如黑貓宅急便櫃檯），「花個幾十塊請他們用保鮮膜或膠膜死命綑起來，會縮小很多」。 3.改用「軟包」或18吋行李箱： 若不想每次報到都提心吊膽，內行人強烈建議搭廉航直接改用「可擠壓的軟式旅行袋」或是「18吋登機箱」最保險。因為軟包只要沒有塞滿，遇到測量時通常壓一下就能過關。

除了行李箱本身的尺寸問題，不少苦主也在留言區含淚提醒，千萬別以為過了報到櫃檯就萬事太平。虎航在地勤登機口也會嚴格把關，旅客在過海關後購買的「免稅品伴手禮」，全數都會算入隨身行李的件數與重量額度內。若免稅品塞不進原本的登機箱中，又超過手提件數限制，在登機口同樣會被重罰課金，甚至有旅客因此被罰了2萬日幣（約台幣4000元）。

此外，準備手提行李時，也務必嚴格遵守飛安規定。桃園國際機場曾提醒，手提行李中的液體、膠狀及噴霧類容器，單瓶容量不得超過100ml，並須全數裝在不超過1公升（20×20cm）大小且可重複密封之透明塑膠夾鍊袋內，每位旅客限帶1個透明塑膠夾鍊袋。 出發前多一分檢查，才能避免在機場手忙腳亂，掃了出國旅遊的興致。