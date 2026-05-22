快訊

鐵軌排石頭當好玩？台鐵區間車台中海線撞上受阻 涉案未成年學生下場慘了

温嵐仍在加護病房 經紀人親曝「最新病況」9字惹心酸

聽新聞
0:00 / 0:00

廉航對登機箱抓超嚴？過來人曝加裝「1神器」：保證壓線過關

聯合新聞網／ 綜合報導
若擔心前開式行李箱厚度微凸壓線，內行網友強烈建議使用「行李束帶」將箱體用力綑緊壓縮，避免被加收託運費。聯合報系資料照
若擔心前開式行李箱厚度微凸壓線，內行網友強烈建議使用「行李束帶」將箱體用力綑緊壓縮，避免被加收託運費。聯合報系資料照

廉價航空機票價格親民，是許多國人前往日本二、三線城市旅遊的首選。不過，搭乘廉航最讓旅客心驚膽跳的，莫過於嚴格的行李尺寸與重量限制。近日，有網友在Threads上發文抱怨，自己攜帶了近年非常流行的「前開式」20吋登機箱，卻在台灣虎航櫃檯實測時發現厚度「微凸」壓線，深怕遭到地勤刁難。貼文曝光後，引來大批苦主共鳴，更有內行網友無私分享「順利過關」的神招。

一名網友在Threads發文並附上照片，表示自己帶著前開式的登機箱前往虎航櫃檯實測。從側面看，行李箱的厚度剛好壓在測量基準的白線上，稍微凸出了一點點。原PO無奈表示：「以前反正就是鐵架放得進去就好，現在只好出國順便專程來虎航櫃檯量行李……這個虎航地勤會覺得可以嗎？」

貼文曝光後，許多常搭廉航的網友直言，前開式行李箱因為多了一層結構，厚度通常會比一般傳統行李箱更厚，非常容易超過廉航規定的23公分限制。「絕對out！搭廉航手提一律不要用前開式行李箱」、「遇到用皮尺手量的那種肯定不及格」、「現在虎航抓很嚴，不要跟自己的錢包過不去」。

如果已經買了前開式行李箱，又不想被加收高昂的現場託運費，到底該怎麼辦？廣大網友在留言區傳授了幾招實用的「破解大法」：

1.必備「行李束帶」： 由於前開式行李箱的凸出部分通常具有一點彈性，只要使用一至兩條「行李束帶」用力將箱體綁緊、往下壓，就能成功把厚度壓縮到及格邊緣。「用行李束帶束緊，其實凸出來的部分就會safe」、「我上禮拜也帶這個，就是靠束帶瘦身一下才過關」。

2.善用機場包膜服務： 如果自己力氣不夠大，拉不緊束帶，有網友建議可以花點小錢去機場的包膜機服務（如黑貓宅急便櫃檯），「花個幾十塊請他們用保鮮膜或膠膜死命綑起來，會縮小很多」。

3.改用「軟包」或18吋行李箱： 若不想每次報到都提心吊膽，內行人強烈建議搭廉航直接改用「可擠壓的軟式旅行袋」或是「18吋登機箱」最保險。因為軟包只要沒有塞滿，遇到測量時通常壓一下就能過關。

除了行李箱本身的尺寸問題，不少苦主也在留言區含淚提醒，千萬別以為過了報到櫃檯就萬事太平。虎航在地勤登機口也會嚴格把關，旅客在過海關後購買的「免稅品伴手禮」，全數都會算入隨身行李的件數與重量額度內。若免稅品塞不進原本的登機箱中，又超過手提件數限制，在登機口同樣會被重罰課金，甚至有旅客因此被罰了2萬日幣（約台幣4000元）。

此外，準備手提行李時，也務必嚴格遵守飛安規定。桃園國際機場曾提醒，手提行李中的液體、膠狀及噴霧類容器，單瓶容量不得超過100ml，並須全數裝在不超過1公升（20×20cm）大小且可重複密封之透明塑膠夾鍊袋內，每位旅客限帶1個透明塑膠夾鍊袋。 出發前多一分檢查，才能避免在機場手忙腳亂，掃了出國旅遊的興致。

廉航 虎航 廉價航空 行李箱 台灣 日本

延伸閱讀

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

韓妹用e-Gate入境台灣 護照少1物讓她好失落：少了意義感

首次出國…預算3萬去哪不踩雷？網大推「兩地」：還能更便宜

家裡需要印表機嗎？ 過來人揭噴墨機「1大通病」勸退

相關新聞

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

氣象署今天表示，明天起至26日各地晴到多雲，午後中部以北、宜花山區有零星短暫雷陣雨，留意可能出現局部攝氏約37度高溫；2...

苗栗縣出現麻疹境外移入確定病例 縣府公布個案活動史

苗栗縣新增1例麻疹境外移入確定病例，為29歲泰國籍女性，她於5月12日自泰國入境旅遊，5月15日開始有發燒症狀，17日從臉部、耳背到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，5月21日疾病管制署研判為確定病例。

失智還能簽署病主法、預立醫囑？ 專家：關鍵在「意思表達能力」

一旦失智，還能簽署病主法嗎？財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌表示，在簽署預立醫療決定（AD）需要經過預立醫療照護諮商（ACP），過程會判斷當事人是否適合簽署，以輕度失智者而言，意思表達是關鍵，若經評估通過，仍可簽署。

日本將漲出國稅 林氏璧曝3條件不去可惜 4大理由不影響台灣人出遊意願

日本7月起調漲出國稅，每次出境稅額將由現行的1000日圓，提高為3000日圓。是否影響國人去日本旅遊意願，日本旅遊達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，他認為不會，有4個理由。

不是重度失智才需要 醫：輕度若易受騙 也可聲請輔助宣告

馬英九基金會財政紀律案延燒，並傳出馬家人針對前總統身體狀況已向台北地院聲請輔助宣告，但北院未證實。北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，可依錢財容易受騙及失智症病情狀況，決定是否向法院聲請「輔助宣告」或「監護宣告」，保障患者，避免做出不適合決定；另建議民眾在健康、頭腦清楚時簽署病人自主權利法，避免將來失智或昏迷時，將醫療決定留給家人。

規律運動仍失智？常見壞習慣恐成危險因子 醫警告：別等老年再補眠

現代人生活緊湊、職場壓力大，熬夜已成常態，雙和醫院神經科顧問醫師胡朝榮說，失智症是由「多發性危險因子」長期累積而成，有人長期維持運動習慣，但卻因工作繁忙，時常熬夜、睡眠不足，也可能因為生活壓力過大，而導致晚年失智，目前最建議的預防方式仍是睡得飽、飲食均衡、維持運動與社交，有機會能延緩失智發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。