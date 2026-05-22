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新型標靶藥物合併免疫藥物治療 72歲男保住生命和膀胱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
陳姓患者回診，員榮醫療體系員榮醫院泌尿科主任石宏仁保住他的膀胱和生活品質。圖／員榮醫院提供
陳姓患者回診，員榮醫療體系員榮醫院泌尿科主任石宏仁保住他的膀胱和生活品質。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名72歲陳姓膀胱癌晚期患者想保住膀胱，經人介紹轉診接受新型標靶藥物合併免疫藥物治療，僅3個月膀胱腫瘤縮小到幾乎看不見，維持長達一年沒再長大，目前定期追蹤。

員榮醫療體系員榮醫院泌尿科主任石宏仁今表示，根據統計台灣每年膀胱癌新發生人數2500多人，臨床上不少患者確診時的腫瘤已相當龐大，甚至侵犯膀胱肌肉層、延伸到輸尿管造成阻塞，同時伴隨淋巴結轉移，病情屬高度進展期，治療難度高。

石宏仁說，過去這一類病人多半採傳統化療合併外科手術，往往需切除全膀胱，不僅影響排尿功能也需以腸道重建人工膀胱，影響正常生理功能和生活品質，因此陳姓患者見到他的第一句話就是「醫生，我想留下膀胱。」

石宏仁又說，72歲陳姓患者屬於晚期膀胱癌典型案例，確診時腫瘤已侵犯膀胱及輸尿管合併淋巴轉移，接受EV（Enfortumab Vedotin）合併免疫治療的整合療法，在藥物治療後，後續透過內視鏡手術刮除腫瘤，病理檢查已無殘存癌細胞，患者持續進行免疫治療維持療效，並規律追蹤，腫瘤近一年皆未復發，原先轉移的淋巴結也完全消失，影像檢查未再發現病灶。

石宏仁強調，這樣治療成果在過去相當少見，因這種療法屬於近兩年內發展的新型治療策略，臨床觀察顯示整體有效率由傳統化療3至4成提升至8成，且副作用相對較低，為晚期膀胱癌患者帶來新治療選擇。

彰化縣 膀胱癌

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