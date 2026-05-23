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健康永續行動家／軍職護理師 高薪有使命感

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
爭取護理師留任，三總加薪、改善職場環境，也提供轉任軍職護理師的機會，目前三總軍職護理師約二成，仍有成長空間。記者林俊良／攝影
爭取護理師留任，三總加薪、改善職場環境，也提供轉任軍職護理師的機會，目前三總軍職護理師約二成，仍有成長空間。記者林俊良／攝影

護理人力不足，是全台醫院共同難題，三總也不例外。蔡宜廷指出，三總護理師與藥師人數相較五年前其實增加，但臨床床位開設仍緊繃，原因在於年輕世代的工作價值改變，休假與生活品質愈來愈受重視。

「以前同仁願意休假來上班，只要給加班費，甚至雙倍加班費，很多人願意；現在即使給錢，也希望把假休完。」蔡宜廷說，這不是誰對誰錯，而是社會價值改變，醫院必須面對。

短期作法是加薪、改善職場環境，並設置健身房、休憩空間，讓同仁在高壓醫療工作中有喘息的地方。

醫療現場常有急重症與高壓溝通，若負面情緒沒有被疏導，容易影響團隊文化，因此三總也希望及早介入同仁間的誤會與衝突。

長期來看，蔡宜廷認為「軍職護理師」是重要解方。

軍職護理師除有國家給予的軍職底薪，還能加上醫院獎勵金，整體薪資具競爭力。他指出，目前三總軍職護理師比例約二成，仍有成長空間。

現有護理師如果符合年齡等資格，可報名轉任軍職，通過後接受約六周養成教育，完成後掛階，成為兼具護理專業與軍人身分的軍職護理師。院長表示，目前也與軍醫局形成默契，從三總出去受訓的護理師，訓練後回到原單位服務，避免醫院人力流失。

此外，國防醫學院護理系也是軍醫體系人力來源之一。

蔡宜廷希望未來能擴大招生，因為全國十四家軍醫院都有人力需求，若每年僅二、三十名畢業生，分配到各院後非常有限。

蔡宜廷坦言，年輕人對軍職有時會擔心約束較多，但軍醫體系有穩定職涯、完整訓練與清楚升遷制度。

蔡宜廷說，「軍職護理師不只是護理師，也是國家醫療動員的一部分。」

加班費 護理師

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