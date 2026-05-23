健康永續行動家／不再只是科技展示 智慧醫療 AI心電圖赴離島

醫療ＡＩ不再只是科技展示，而是三總正在落地推動的臨床工具。

蔡宜廷指出，三總近年積極發展智慧醫療，其中最具代表性的成果之一，是人工智慧心電圖判讀系統。蔡宜廷表示，心電圖是基層與急診最常見的檢查，但並非每個離島或偏鄉醫療據點都有心臟科專科醫師能即時判讀。三總發展的ＡＩ心電圖系統，可協助即時分析心電圖資料，若偵測到高風險訊號，會同步回傳給當地醫師與三總團隊，讓後續處置更快啟動。

目前三總已啟動人工智慧心電圖臨床試驗，評估ＡＩ｜ＥＣＧ對急性心肌梗塞病人診斷、治療時效與醫療成本的影響；三總數位醫療中心彙整分析，ＡＩ輔助心電圖可協助快速辨識ＳＴ段上升型心肌梗塞，縮短急診與住院病人等待治療時間。

蔡宜廷說，這套模式已延伸到金門、澎湖、馬祖、小琉球等離島地區。當地醫師若遇到胸悶、胸痛或疑似心血管急症病人，即使不是心臟專科，也能透過ＡＩ輔助初步判讀，再由三總端協助確認與聯繫轉診。

蔡宜廷認為，這正是醫院ＥＳＧ中「Ｓ」的實踐：不是只在醫學中心內追求高科技，而是把醫學中心能力外送到醫療資源不足的地方。

二○二六台灣外科醫學會年會也將ＡＩ列為重要主題，外科醫學會蔡建松理事長指出，ＡＩ已可協助疾病預防、治療決策評估與規畫、提升手術精準度，成為外科醫療升級的關鍵力量。

蔡宜廷強調，ＡＩ不會取代醫師，而是協助醫師更快發現風險、更早介入治療。「醫療最後還是人的判斷，但ＡＩ可以讓醫療反應更快、更準。」