健康永續行動家／三軍總醫院院長蔡宜廷 強化數位轉型

成立於民國三十五年的三軍總醫院，前身為台灣陸軍醫院，歷經多階段改組演變，民國五六年正式改制為「三軍總醫院」，民國八九年遷建內湖，且正進行「重症醫療大樓」新建工程，加強國軍與民間的重症醫療應變能力，持續維持醫學中心級的頂尖醫療服務。

今年適逢八十周年院慶，三軍總醫院院長蔡宜廷強調數位轉型與智慧醫療，深化對官兵及全民的守護。尤其，身為台灣目前唯一的「醫學中心」級軍醫院，三總的特殊性在於「雙重任務」：平時要照顧軍人、軍眷與一般民眾，戰時或重大災害發生時，則要成為國家醫療韌性的核心支柱。

蔡宜廷表示，國內共有十四家軍醫院，唯有三總具醫學中心量能，符合衛福部嚴格的醫院評鑑基準，從急重難症、器官移植、骨髓移植、影像醫學到手術機器人，該有的高階設備與醫療能力都不能少。而軍人族群相對年輕，疾病負擔較一般民眾低，因此國家投入的醫療資源，也應分享給全民使用。因此，除了負責國軍官兵及眷屬的醫療照護外，也開放一般民眾，提供急重難症的醫療服務。

燒傷中心成果獲國際認可

「我們存在的價值，不僅是戰力保存的堅實後盾，更是民眾信賴的醫療重鎮。」蔡宜廷說，三總同時維持軍醫任務與民眾醫療服務，這也是軍醫院與一般醫院最大的不同。尤其是承擔重大事件救護，例如在八仙塵爆等重大災害中，迅速啟動緊急應變機制，共收治了六十五位傷患，是所有收治醫院中人數最多，體現軍醫院在國家緊急醫學體系中的關鍵作用，燒傷中心救治成果更獲得國際認可。

近年來，三總的研發創新屢創佳績，各項殊榮不斷，成為全國獲獎最多的醫院。蔡宜廷表示，自一一四年十二月一日接任第三十二任院長後，最大的挑戰是行政管理，因為軍醫體系的組織規模龐大。

蔡宜廷曾任三總松山分院院長，當時員工約四百多人，許多事情可靠直接溝通推動；回到三總後，員工多達四千五百多人，是十倍之多，管理不能再只靠個人魅力，而要靠制度、分層授權與主管共識。

軍醫院不是包袱而是特色

蔡宜廷坦言，軍醫院有其限制，例如軍職或部分員工在出入境規範上受較多約束，難免引發抱怨。但是，面對醫療環境快速變遷與人才留任挑戰，重新凝聚組織文化是當務之急。

「我們是軍醫院，這不是包袱，而是特色，也是存在的價值。」尤其面對全球氣候變遷與人口高齡化，永續經營是必然的趨勢與策略核心，二○二五年已發行並通過第三方認證的永續報告書。

面對地緣政治風險，三總也重新盤點「孤島醫療」能力。蔡宜廷指出，若發生大型災難，病人可水平轉送到其他醫院；但若是軍事衝突，院際轉送可能中斷，醫院就必須在沒有外援的情況下維持運作，包括水、電、油、氣、藥材、衛材與地下醫療量能，都必須提前準備。

他形容，醫療韌性不是口號，而是「突發事件來時，我們能撐多久？」確保在災害發生時仍能維持核心服務。

三總碳盤查日常管理做起

ＥＳＧ浪潮進入醫療體系，對醫院而言，不只是節能減碳，更是醫療能不能長久穩定運作的考驗。蔡宜廷表示，過去醫院多追求效率與服務量，較少全面思考環境衝擊、社區共好與治理韌性；但現在，永續已成為醫院治理的重要課題。

三總進行碳盤查，了解醫院能源消耗，醫院用電大宗包括空調冰水主機、電梯與大型設備，其中冰水主機一台動輒上千萬元，若設備老舊、效率下降，就會造成高耗能，因此必須逐步汰換。

三總也從日常管理做起，例如在非尖峰時段管制部分電梯運作，同時把部分防火門改為平時可開啟、火警時自動關閉的長開式設計。

蔡宜廷說，三總的樓層最高七樓，這作法讓員工與民眾更容易看見樓梯、願意走樓梯，減少不必要電梯使用。而非尖峰時段，會開啟「休眠模式」停用或僅停靠特定樓層，集中使用率以減少電力消耗。

永續是讓醫院能一直運作

人工智慧技術日益成熟，蔡宜廷特別提到智慧心電圖系統，三總把ＡＩ心電圖判讀能力延伸到金門、澎湖、馬祖、小琉球等離島地區，協助當地醫師及早辨識心肌梗塞等高風險病人。

蔡宜廷說，這不只是科技醫療，也是縮短城鄉醫療差距的ＥＳＧ實踐。他強調，醫療ＥＳＧ的本質，是讓醫院在壓力下仍能照顧病人，「永續不是做形象，而是醫院要有能力一直運作下去。」

關於蔡宜廷

三總院長蔡宜廷是心臟外科權威，專長心臟移植等治療。記者蘇健忠／攝影

生日：1970年次 56歲

專長：

● 心臟移植

● 心室輔助器與心臟衰竭治療

● 心臟辦膜微創修補及置換手術

● 大血管手術及胸腹主動脈瘤支架手術

● 冠狀動脈繞道手術（停跳及不停跳）

● 經導管主動脈瓣置換手術（TAVI）

● 心律不整燒灼手術

● 下肢靜脈曲張雷射閉鎖手術

● 深部靜脈栓塞治療

現任：

● 三軍總醫院院長

● 國防醫學大學外科學科專任教授

（教育部審定）

● 台灣血管外科醫學會理事長

經歷：

● 三軍總醫院松山分院少將院長

● 三軍總醫院醫療副院長

● 三軍總醫院行政副院長

● 三軍總醫院外科部主任

三軍總醫院ESG重要實踐

● 2018年：成為北部地區第1個認購綠色電力的醫學中心

● 2019年：通過ISO 50001能源管理系統

驗證

● 2024年：訂定為三總ESG元年

● 2024年3月：簽署永續發展倡議書，打造低碳醫療國家隊

● 2025年8月：發表2024永續報告書，成為國軍醫療體系第一家發行永續報告書並通過國際第三方認證的國軍醫院

● 2025年9月：汰換更新三部水冷式冰水主機