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華航TTE打造「雲端任意門」沉浸展區 未稅萬元內飛日韓東南亞

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航總經理陳漢銘 (左三)、資深副總經理彭寶珠 (右三) 、客運處處長陳雅妮 (左二)及台灣地區處長馮震宇 (右二)出席現場活動。圖／中華航空提供
華航總經理陳漢銘 (左三)、資深副總經理彭寶珠 (右三) 、客運處處長陳雅妮 (左二)及台灣地區處長馮震宇 (右二)出席現場活動。圖／中華航空提供

2026台北國際旅展（TTE）今起至25日登場，中華航空今年以「穿越雲端任意門，眨眼漫遊全世界」為主題打造沉浸式展區，結合5米高巨幅電視牆、虛擬實境與AI動畫科技，帶領民眾一秒走進羚羊峽谷、舊金山、維也納、布拉格、峇里島、布里斯本，以及熊本、香港、東京曼谷等熱門航點，體驗宛如置身當地的旅遊氛圍。

華航表示，旅客現場購票即可體驗模擬登機，穿越「雲端航點任意門」，並可參加抽獎活動，有機會獲得國內外機票及皮卡丘彩繪機CI2相關限定好禮。

配合旅展，華航同步推出實體及線上優惠票價，包括桃園－首爾（仁川）未稅價5880元起、桃園－琉球（沖繩）6216元起；東南亞航線則有桃園－新加坡5040元起、桃園－曼谷4620元起、桃園－香港4000元起。美西航線也祭出旅展限定優惠，桃園－西雅圖15054元起、桃園－舊金山15600元起，皆為未稅價。

舞台活動部分，華航今年攜手亞利桑那旅遊局推出美國西南旅遊專題，介紹大峽谷、馬蹄灣與紀念碑谷等景點，並結合直飛鳳凰城航線推廣深度旅遊。此外，現場也安排歐洲、澳洲及亞洲多條特色旅遊行程分享，包括日本JR九州鐵路、SUN FLOWER渡輪及香川縣觀光亮點，另有帛琉、新加坡旅遊介紹與馬來西亞舞蹈表演。

華航也延續「皮卡丘彩繪機CI2」話題，旅展期間推出限定互動拍照活動，只要加入華航官方LINE好友，即可參與皮卡丘彩繪機CI2相框拍攝，完成打卡分享後，還可獲得皮卡丘彩繪機CI2手繪提袋。華航邀請民眾於旅展期間前往B627攤位，體驗結合科技與旅遊的沉浸式展區。

華航攜手亞利桑那旅遊局，結合直飛鳳凰城優勢，推出美國西南地區旅遊專題展區。圖／中華航空提供
華航攜手亞利桑那旅遊局，結合直飛鳳凰城優勢，推出美國西南地區旅遊專題展區。圖／中華航空提供

2026 台北國際旅展（TTE）熱鬧登場，華航董事長高星潢（右三）邀請旅客體驗夢想航點。圖／中華航空提供
2026 台北國際旅展（TTE）熱鬧登場，華航董事長高星潢（右三）邀請旅客體驗夢想航點。圖／中華航空提供

華航 東南亞 維也納 曼谷 旅展 峇里島 東京

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