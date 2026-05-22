恐釀離職潮！兒少權法禁身體、精神暴力 教師憂定義模糊害管教動輒得咎

近年因「校事會議」制度，導致第一線教師常遭遇家長不當管教指控，造成人力大幅出走，衛福部近期公布「兒少權法」修正草案，將現行禁止「身心虐待」條文，明確訂出身體暴力、精神暴力、疏忽照顧、性不當對待等四種樣態。基層教師指出，條文名詞籠統、定義寬鬆，恐導使教師在教學現場動輒得咎，遭家長任意指控精神暴力，原應阻卻違法的老師，卻可能違法挨罰。

衛福部社家署今天舉行「兒少權法」修正草案公聽會台北場。新北市教師會理事長林松宏說，教師是協助兒少不當對待案件通報的人員之一，新法針對共同守護兒少權益的教師，以懲處、管理角度看待，恐導致社會眼光時時刻刻都在檢視老師是否傷害孩子，實則在教學現場的輔導管教措施，都不會是以傷害為前提，對學校教師的咎責思維是不對的。

台灣教師聯盟理事長潘威佑指出，精神暴力、不當對待等法條定義過於模糊，恐害教育現場陷入寒蟬效應，雖認同禁止精神暴力、情緒羞辱等危害兒少安全的事項，但教師制止衝突、維護秩序，是否因主觀感受不同，就被認定不當對待？教師困境不是不能教，而是「怎麼教才不會被誤解」，呼籲明確區分合理教育指導，與持續性羞辱、壓迫等定義，避免界線不清危害師生關係。

林松宏指出，教師導致違反秩序，對其他同學造成侵害行為的學生，目的是要保護孩子，在家長質疑、咎責時，「教師卻未被保護」，罰站可能被指為體罰，管秩序恐被當成精神暴力，徒增許多困擾，研判未來教學現場恐出現「防禦性教學」，遇需要管教情況，全數轉由學校輔導室處理，導致師生之間無法有良好連結，甚至可能引發教師出走潮。

社家署署長周道君指出，不當對待樣態訂定相關條文架構，是引用自聯合國兒童權利公約（CRC），站在衛福部角度，絕對支持教師對學生管教，是基於教學及保護，但訂定一個條文，卻排除教師，「看起來會很奇怪」，將與教育部討論，如何讓教學現場有更合適的運作方式，針對「教師法」、「兒少權法」若教師涉案時，是否需重複調查、查處，也會持續聆聽各界意見。