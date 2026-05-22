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全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

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全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

中央社／ 台北22日電
氣象署今天表示，明天起至26日各地晴到多雲，午後中部以北、宜花山區有零星短暫雷陣雨，留意可能出現局部攝氏約37度高溫。本報資料照片
氣象署今天表示，明天起至26日各地晴到多雲，午後中部以北、宜花山區有零星短暫雷陣雨，留意可能出現局部攝氏約37度高溫。本報資料照片

氣象署今天表示，明天起至26日各地晴到多雲，午後中部以北、宜花山區有零星短暫雷陣雨，留意可能出現局部攝氏約37度高溫；28日、29日鋒面接近或影響，溫度將略降。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週主要須留意高溫炎熱，明天起至26日各地晴到多雲，午後中部以北、宜花山區會有零星短暫雷陣雨，宜蘭平地也會有零星降雨機會。

黃恩鴻指出，27日、28日各地為多雲到晴，午後大台北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨，花蓮地區、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

黃恩鴻表示，29日、30日鋒面接近或受其影響，中部以北、宜蘭地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨或雷雨。

氣溫部分，黃恩鴻表示，明天起至26日南部內陸可能出現局部約37度高溫，其中在26日大台北、花東縱谷、中部內陸也有機會出現局部約37度高溫；他還提到，27日、28日仍是熱，而29日、30日鋒面影響，氣溫將略降。

另外，黃恩鴻提醒，從明天起至26日，金馬地區須留意出現局部霧，影響能見度；至於台東則恐出現焚風。

高溫 宜蘭 花蓮 氣象署

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