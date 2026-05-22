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天仁「茶王」首推三角茶包 特選全植物包材每口都是純淨好茶！限時抽iPhone 17 Pro!

文／ 黎詩彥 提供

對於懂過生活、講求儀式感的人來說，生活步調再快、再緊湊，對於品質也絕不將就，即使用茶包泡杯茶，也要選擇最好的。

天仁茗茶首推三角茶包系列，高品質原葉加上全植物安心包材，獲消費者高度關注。 圖／李清宇 攝影
天仁茗茶首推三角茶包系列，高品質原葉加上全植物安心包材，獲消費者高度關注。 圖／李清宇 攝影

「茶王」首出三角茶包 輕鬆泡好茶 生活更有味

擁有高人氣的「茶王」，一直是天仁茗茶最具代表性的經典茶款之一。從早期論斤秤兩的散茶、再到手搖飲的熱銷，更延伸到家庭或辦公室的日常茶飲生活，累積多年穩定人氣，也成為許多人記憶中的熟悉且無可取代的獨特風味。

天仁茗茶經典代表茶款 - 「茶王」首次推出三角茶包，讓人可以隨時輕鬆泡上一杯獨特回甘醇厚的好茶。 圖／李清宇 攝影
天仁茗茶經典代表茶款 - 「茶王」首次推出三角茶包，讓人可以隨時輕鬆泡上一杯獨特回甘醇厚的好茶。 圖／李清宇 攝影

如今，天仁茗茶首度將茶王以三角茶包的形式推出，讓茶葉的舒展空間加倍，在日常各種時刻與場域，只需一馬克杯、熱水一沖，就能在3分鐘就可以輕鬆享受「茶王」獨有的回甘厚韻，每一口都如同壺泡般金黃透亮、風味絕佳。

天仁茗茶三角茶包系列除了品牌經典的「茶王」之外，也同時推出了清新爽口的「綠茶」、濃郁醇厚的「阿薩姆紅茶」，以及台灣最代表性的「高山烏龍茶」等三種口味。

三角茶包讓茶葉的舒展空間加倍，如同壺泡般風味絕佳。 圖／李清宇 攝影
三角茶包讓茶葉的舒展空間加倍，如同壺泡般風味絕佳。 圖／李清宇 攝影

嚴謹檢驗、特選材質 就為每一口的純淨安心好茶

承襲品牌對於食安與品質的一貫嚴謹態度，每一包三角茶包皆選用特選上等茶葉，且全面落實「逐批檢驗」機制，針對農藥殘留等項目進行嚴格把關，確保每批茶葉皆符合國家安全標準，讓消費者喝下的每一口，都是純粹與安心的體驗。

三角茶包的包材使用入以玉米、馬鈴薯100%植物基底原料製成的PLA聚乳酸材質，通過SGS檢驗認證不會釋放塑膠微粒、更具備生物可分解特性，兼顧環境友善與永續循環，展現品牌一貫對茶葉品質與食品安全的絕對堅持與承諾。

對安全性如此講究的三角茶包，無論是熱泡、冷泡，或是料理時的調味使用，絕對是值得信賴的安心選擇。

包材使用100%植物基底原料製成的PLA材質，不會釋放微塑膠粒，熱泡、冷泡、入菜都安心。 圖／李清宇 攝影
包材使用100%植物基底原料製成的PLA材質，不會釋放微塑膠粒，熱泡、冷泡、入菜都安心。 圖／李清宇 攝影

家樂福量販獨家限時活動 現在買抽iPhone 17 Pro

除了茶王，還有綠茶、紅茶、高山烏龍茶等其他三種茶葉口味，把茶葉帶進日常生活裡，。即日起至6月20日止，凡至全台家樂福量販店購買天仁茗茶三角茶包系列任一商品，加入天仁熟客圈LINE@好友，並於活動網頁完成發票登錄，即可參加iPhone 17 Pro及多項好茶禮抽獎活動。

如果你是習慣網購的族群，也可以到天仁熟客圈進行線上選購，多款在地高品質、純淨好風味的三角茶包直接送到家。

其實便利與品味可以不用選擇，天仁釀茶所三角茶包，讓人輕鬆隨時茗享好茶、盡享純淨茶時光。

天仁熟客圈：https://teabrew.tenren.com.tw/

天仁茗茶三角茶包系列推出茶王、綠茶、紅茶、高山烏龍茶等多種口味，於全台家樂福獨家販售。 圖／李清宇 攝影
天仁茗茶三角茶包系列推出茶王、綠茶、紅茶、高山烏龍茶等多種口味，於全台家樂福獨家販售。 圖／李清宇 攝影

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