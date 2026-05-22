A7物流之亂延燒2個月 中華郵政：6月完成優化、民眾權益不受影響

A7物流之亂延燒2個月，中華郵政副總經理蔡文慶今強調，A7郵件處理中心針對初期作業疏失已加速改善並逐步控制狀況，尤其在人力到位與設備磨合方面已趨穩定。他表示，目前A7中心的郵件投遞時效均能如期達成，民眾權益完全不受影響，包裹與函件分揀能力也大幅提升。郵政公司預計在6月初完成所有優化，並計劃在今年招募1744名人員，其中143人將配置於A7。

蔡文慶說，A7一開始確實是因為我們在作業上有些疏忽，造成混亂跟確實民眾有些有件延遲的，不過這部分都已經控制住了。他強調，有關於民眾權利的部分都已經全部在控制住，一些時效的問題我們都能如期達到，所以在民眾端的部分已經完全沒有受到影響。

郵政公司在內部的作業流程上，不管是人力的到位還有人員對機器的磨合，還有優化調整等，都已經加速在改善並逐步控制中，很快的就可以恢復到A7的一個正常運作。蔡文慶表示，所以A7我們原則上應該沒有什麼問題了。他更出示影片向外界說明目前A7的運作狀況。

該影片顯示郵件車輛進到A7的月台碼頭，A7的月台碼頭共88個左右，比起原有的台北的郵件處理中心大概16個左右，足足多了大概5倍左右，因此車輛進入的月台是相對充裕的，該車輛上的包裹從車上卸貨下來，包裹從纜車上面卸載下來，每一台進來的車都會指定到它的月台去卸貨，包裹從從車輛卸載之後會開始進入場域內分揀，分檢能量每小時最大容量可以處理到2萬4千件，那目前台北中心預估每天最高平均的能量大概是1千大概5萬件到1萬件左右，因此目前A7的處理能量是絕對沒有問題的。

蔡文慶表示，A7內的分檢機器至少有4台，可提供掛號函件、平常郵件、小包分檢等，掛號函件與平常郵件的分檢機每台分檢處理能量可以達到每小時4萬件，混件的分揀機也有一台，每小時可以處理2萬件，另外還有個小包分揀機，每小時大概處理1萬2千多件。他表示，目前每天的處理狀況都沒有太大問題，但是就是有些函件它不是標準件，就必須要加以輔以人工來處理，這是目前我們在A7運作上是一個比較辛苦的地方，因為人力上目前雖然有逐漸在補實，但是一開始進去的時候人力確實沒有逐漸沒有一步到位。

蔡文慶說，因為需要在人工輔助來分揀這一塊，形成了A7很大的負擔，不過現在的設備已經漸趨穩定了，人員對設備的操作也逐步的越來越熟悉了，未來問題應該不大。對於工會質疑人力短缺的問題，他也說，今年已經在上半年度已經招考三次，目前進行中還有2批，下半年還會有2次招考作業，包括內勤跟外勤，所以今年總共會招募1744人，其中下半年度有1448人，所以人力部分慢慢到齊之後，加上人員對設備的磨合也相當熟練，更加緊密技術緊密熟練之後，現場作業流程也不斷優化，所以A7目前的問題都在掌控中。

不過一般民眾仍擔心郵件延遲的問題。蔡文慶強調，郵件進來後，我們都在時效內依照我們公告的時效內給處理完，所有郵件大概原則上都沒問題，至於是不是有個案？我們再瞭解一下。他指出，一些限時郵件當天都可以清掉，都可以送到投遞單位，掛號若當天沒清掉，第二天也可以處理，原則上也都可以在時效內來完成投遞，平件也是在時效內都可以如期完成。

對於非標準件的函件需要人工額外處理部分，蔡文慶補充，以包裹為例，平均一天約10%左右的包裹因為形狀特殊需要人工處理，原則上當天就能處理完，當然在A7一開始運作時會比較混亂，但到第二個星期時這些包裹都能當天清掉。大概我們目前處理的一天的包裹量約4萬到5萬件，所以約3千件左右是屬於機器上比較不適合處理，改採人工分揀，那因為這些數量不是很多，那我們也使用一些屬於大分區大分揀的部分來加速現場的分揀。

對於工會建議對於延遲的郵件要建立補償機制。蔡文慶表示，依照郵政法跟郵政相關作為規定，目前限時郵件還有快捷郵件會給予補償，因A7的沒有快捷郵件，只有限時郵件，所以假如是限時郵件的話，民眾都可以依照規定來申請補償，其他郵件因沒有規定補償，不過只要有延誤的部分，還是可以來申請證明，但應該目前都已經能如期配送，比較沒有這個現象。