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打造跨時空探索之旅 史前館當代考古廳獲美國繆斯設計大獎金獎

中央社／ 台東縣22日電
國立台灣史前文化博物館「當代考古廳」以創新設計及概念，打造跨越時空的探索之旅，獲美國繆斯設計大獎金獎及義大利A'設計獎銅獎肯定。圖／擷自官網
國立台灣史前文化博物館「當代考古廳」以創新設計及概念，打造跨越時空的探索之旅，獲美國繆斯設計大獎金獎及義大利A'設計獎銅獎肯定。圖／擷自官網

國立台灣史前文化博物館「當代考古廳」以創新設計及概念，打造跨越時空的探索之旅，獲美國繆斯設計大獎金獎及義大利A'設計獎銅獎肯定。

史前館今天發布新聞稿表示，史前館於去年6月28日推出「當代考古廳」常設展示，採用沉浸式劇場、數位互動為體驗媒介，透過科技導入及創新設計，將考古學知識轉化成為一趟橫跨時空的探索旅程。

展示打造古今對話的交流平台，並以其創意的展示設計概念榮獲2026年美國繆斯設計大獎（MUSE Design Awards）展示及活動概念設計類（Conceptual Design -Exhibition & Events）金獎殊榮，亦獲得義大利A'設計獎（A' Design Award）銅獎肯定，展現考古學於當代展示、知識轉譯及科技應用的實踐與創新。

史前館表示，由國際獎項協會（IAA）於2015年成立的繆斯設計大獎是全球設計領域的最高榮譽之一，宗旨在於表彰卓越及具備原創概念的作品；而A'設計獎自2008年設立以來，以其國際性、評審團制度、具學術性的特質，成為表彰優秀設計作品的重要獎項之一。

史前館表示，當代考古廳透過「文化權」、「食物」、「巨石」、「災難」、「性別」5大主題，構築古今共通的生活敘事，將考古學研究藉由展示品、數位多媒體及劇場故事為橋梁，促進過去與現在的對話，呈現考古學知識可以如何映照當代、甚至回應當代的課題。

義大利 美國

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