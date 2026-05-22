影／狂點人工淚液眼睛還是乾？ 醫曝7成乾眼症患者都補錯了

人工淚液點了還是乾，真正問題在於「缺油」。眼科醫師指出，臨床上約7成乾眼症患者屬於「缺脂型乾眼症」，淚膜中缺少油脂層，除須注意瞼板腺阻塞外，建議補充Omega-3脂肪酸、亞麻仁油及鮭魚、鯖魚等深海魚類，幫助瞼板腺分泌油脂，改善乾眼不適。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，台灣乾眼症患者近年逐年增加且年輕化，門診盛行率超過33%，等於每3人就有1人有乾眼問題，女性罹患率更是男性2倍，更年期後尤為明顯。

乾眼症常見症狀包括乾澀、異物感、疲憊、反射性流淚，吹風、接觸煙霧或辛辣刺激時，還會出現灼熱感，不少人誤以為乾眼症就是單純缺水，因此長期依賴人工淚液，但症狀卻反覆發作。

洪啟庭表示，人類淚液分為黏膜層、水樣層與脂肪層，最外層脂肪層負責防止淚液蒸發，可減少9成水分流失，一旦脂肪分泌不足，即使補充再多人工淚液，也可能因蒸發過快而無法改善。

他進一步說，油脂分泌不足除了可透過飲食改善，也要注意分泌油脂的「瞼板腺」是否阻塞，長時間使用手機、電腦，眨眼次數減少，都會造成油脂排出受阻，容易堆積在腺體內硬化，造成發炎與乾眼症。

此外，長期戴隱形眼鏡、油炸飲食、空氣汙染、荷爾蒙變化，以及女性眼妝與卸妝不完全，也都可能讓瞼板腺功能受損。

他說，改善缺脂型乾眼症，可透過熱敷、按摩、清潔三步驟，每天以40至42度熱敷眼瞼10分鐘，再輕壓按摩上下眼瞼幫助油脂排出，最後清潔睫毛根部，降低油脂與細菌堆積。

目前也有眼瞼脈衝光療程可供治療，洪啟庭表示，脈衝光可軟化阻塞油脂，改善眼瞼發炎、殺菌除蟎，幫助恢復瞼板腺功能，完整療程約需3至4次，研究顯示症狀改善率與患者滿意度可達82%至93%。

瞼板腺阻塞脂肪，一旦長期堆積，有慢性眼瞼炎甚至腺體萎縮情形，也易長針眼。圖／眼科醫師洪啟庭提供