失智還能簽署病主法、預立醫囑？ 專家：關鍵在「意思表達能力」

一旦失智，還能簽署病主法嗎？財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心執行長蔡宏斌表示，在簽署預立醫療決定（AD）需要經過預立醫療照護諮商（ACP），過程會判斷當事人是否適合簽署，以輕度失智者而言，意思表達是關鍵，若經評估通過，仍可簽署。

「表達意思的能力」是病主法簽署的核心關鍵，蔡宏斌說，在簽署前必須經過預立醫療照護諮商（ACP）過程，若長輩處於「輕度失智」階段，雖然偶爾忘東忘西，但仍清楚知道家在哪裡、且認知功能與意思表達能力尚未喪失，經過評估沒問題仍可簽署；若重度失智、臥床且完全失去意思表達能力時，當然為時已晚。

蔡宏斌透露，實務上最常遇到的阻礙反而是家屬，很多時候是病人自己表達想要簽預立醫療決定，但子女卻在門診諮商時不斷阻撓，表達長輩常常忘記自己講的話、他講的不算數。面對這種因健康以外因素干擾的情境，門診通常會將該告知的是事項都說明，並請家屬回家溝通好、多想一想，做完決定再來簽署。

蔡宏斌引用北市聯醫前總院長黃勝堅的話表示，「國民的健康識能與死亡識能都能沒提升，不能一昧重量不重質」，他說，如果社會大眾與民眾的觀念不先翻轉，到真正面臨人生尾端需要撤除維生系統時，就會出現如「斷食善終」等相關不同觀念出現。

至於到底如何增加簽署並多加推廣，蔡宏斌指出，衛福部今年要求將病主法推展從「醫院內」徹底延伸至「醫院外」。今年正值台灣的「超高齡元年」，也是政策強調醫療與長照「醫養合一、出院無縫接軌」的關鍵一年，政策的第一步重點，鎖定在「公立長照機構的住民」與「獨居老人」兩大族群。

蔡宏斌說，這些長輩很多缺乏關懷，或正處於早期失智階段，政府目前正全力訓練公立長照機構內部人員取得「預立醫療照護諮商人員」資格，由他們在機構內引導、協助老人家思考，引導老人家去想，然後有適當的關係人與見證人，將長輩的意願記錄下來。相關訓練課程在去年均已設定好訓練過程，今年正由北北基、桃竹宜等如火如荼率先示範推動。

蔡宏斌表示，唯有以獨老等族群當示範，才能保障這群弱勢長輩在生命的最後階段，尊嚴地達成自己的最後願望，而不用在危急時一律被盲目送往急診，造成急診壅塞，更讓長輩陷入無人照顧、孤獨等床的悽慘困境。