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聯合線上與讀墨創跨平台合作先例！「琅琅讀墨」聯名書店上線

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
udn × Readmoo戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右二起）、Readmoo讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
udn × Readmoo戰略結盟 「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會上午舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右二起）、Readmoo讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

數位媒體聯合線上與電子書平台Readmoo讀墨22日宣布達成戰略結盟，強強聯手推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」的跨平台服務整合先例，擴大數位內容與電子書市場布局。

聯合線上深耕數位出版領域已逾20年，在台灣電子書尚在萌芽的年代，便是最勇敢的先行者之一。聯合線上執行長孫志華強調，聯合線上近年積極展開跨產業戰略合作，初衷始終是「用科技賦能優質內容」。

他指出，選擇與Readmoo讀墨結盟，看中其領先的技術實力與高度黏著的閱讀社群，為台灣數位出版提供從「內容觸及」到「深度閱讀」的完整解決方案，解決電子書推廣在媒體路徑中的最後一哩路。

這項合作的一項核心優勢在於udn累積十年的「第一方行為數據」。孫志華指出，udn擁有每月觸及全台半數上網人口的龐大流量，長時間記錄了讀者對各類時事議題與生活脈動的關注點。透過先進的推薦演算法，系統能精準分析讀者的數位足跡。他強調，在「琅琅讀墨」，不再只是讓讀者主動找書，而是能主動將讀者「最有感的」書籍推送到其面前，真正實現媒體資源與出版內容的深度連結。

針對原udn讀者最關心的數位資產轉換，Readmoo讀墨執行長龐文真表示，「書不會不見，但所有的閱讀體驗會升級」。透過極簡化的帳號整合流程，讀者能輕鬆將過去購買的電子書與讀墨對接，轉換過程如同「換屋」般安心。

udn每月觸及全台半數上網人口，擁有超過800萬媒體會員，「琅琅讀墨」上線後會引導每日數千萬計的媒體流量直通Readmoo完整且友善的數位閱讀服務。

為了滿足讀者對多元知識的渴求，「琅琅讀墨」書店一上線即匯集海內外豐富作品，書籍數量預計將迅速超過30萬種。聯合線上總經理官振萱強調，除了規模化的內容整合，更重要的是提供「不受限」的優質體驗。

她指出，除了讀者能接觸到豐富的書目，對於出版社夥伴而言，未來也僅需向Readmoo進行一次性供檔，即可透過udn媒體資源直通潛在讀者，大幅提升流程效率與銷售動能。

展望未來，官振萱說，「琅琅讀墨」將串聯udn的「U利點數」生態系，讀者在udn聯合新聞網各類網群頻道所獲得的點數，皆可用於購書折抵，建立「從消費得到回饋、再利用回饋折抵購書、繼續閱讀」的模式。這種點數循環經濟不僅提升了會員黏著度，更讓閱讀行為轉化為可持續累積的價值。

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