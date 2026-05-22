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中華郵政EZPost會員寄件服務再升級 推i郵箱「箱到箱」38元優惠

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中華郵政。本報資料照片 曾學仁
中華郵政。本報資料照片 曾學仁

中華郵政公司持續推動郵政數位轉型，積極推廣EZPost郵寄便會員寄件服務，提供便利、多元之數位寄件管道，即日起到12月31日止，透過EZPost郵寄便預填資料，將收件人地址選擇i郵箱，或於各i郵箱寄件時選擇「現場箱到箱」，由收件人至指定i郵箱取件，即可享38元寄件優惠。本服務僅適用於國內一般包裹。

EZPost郵寄便整合國內寄件、國際寄件、大陸地區郵件及上門收件等功能，民眾可透過網頁預先輸入收寄件資料，減少現場書寫時間，提升交寄效率，打造更便捷之數位寄件體驗。

i郵箱除具備24小時全年無休之自助寄取件特性外，各座i郵箱均設有專屬「3+3郵遞區號」，民眾可將鄰近或常用之i郵箱作為住家、公司以外的第二個收件地址，彈性安排取件時間，降低無人在家錯過投遞之不便，提供更符合現代生活型態之智慧物流服務。

即日起到12月31日止，透過EZPost郵寄便預填資料，將收件人地址選擇i郵箱，或於各i郵箱寄件時選擇「現場箱到箱」，由收件人至指定i郵箱取件，即可享38元寄件優惠。圖／中華郵政提供
即日起到12月31日止，透過EZPost郵寄便預填資料，將收件人地址選擇i郵箱，或於各i郵箱寄件時選擇「現場箱到箱」，由收件人至指定i郵箱取件，即可享38元寄件優惠。圖／中華郵政提供

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